Toni Kroos'tan kendisi hakkındaki çılgınca iddiaya yanıt

Toni Kroos, kendisi hakkında ortaya atılan “ortalama oyuncu” yorumlarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Ancak kısa süre sonra söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Olayın merkezinde, eski Chelsea ve Nijerya Milli Takımı oyuncusu John Obi Mikel’e atfedilen ifadeler yer aldı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Mikel, “Toni Kroos ortalama bir orta saha oyuncusuydu. Ben ondan daha iyiydim. Tek farkım Real Madrid’de oynamamamdı” demişti.

Bu sözleri gören Kroos, Instagram hesabında alıntıyı paylaşarak “Peki neden Real Madrid’de oynamadın?” notunu düştü. Alman efsanenin bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Kroos, futbol kariyeri boyunca özellikle Real Madrid formasıyla kazandığı başarılarla jenerasyonunun en iyi orta sahalarından biri olarak gösteriliyor. Alman yıldızın ayrılığından sonra Madrid’in orta sahada yaşadığı düşüş de sıkça tartışma konusu olmuştu.

Sözler sahte çıktı

Ancak İspanyol basınına göre, Kroos’un yanıt verdiği sözler gerçeği yansıtmıyordu. Mikel, kendi podcast programı “The Obi One”da konuyla ilgili açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

“Bu tamamen yalan. Modric, Carvajal, Kroos ya da Nacho’nun yeterli olmadığını söylemek akıl almaz bir şey. Böyle bir şey asla söylemem” diyen Mikel, söz konusu oyuncuların dünya çapında yıldızlar ve Real Madrid efsaneleri olduğunu vurguladı.

Mikel ayrıca, “Altı kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncular hakkında kötü konuşmak çılgınlık olur” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Real Madrid orta saha oyuncusu Dani Ceballos da sosyal medyada Kroos’a destek verdi ve “Üzgünüm ama Toni Kroos eşsizdir” paylaşımı yaptı.

Görünüşe göre Mikel’in düzeltmesi henüz Kroos veya Ceballos’a ulaşmamış durumda.