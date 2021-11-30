Ballon d'Or 2021: Seçim süreci nasıl işliyor?

Ethem Sündük
Getty Images

Ballon d'Or 2021'in seçim sürecinin nasıl işlediğine hep birlikte göz atalım.

Yılın en iyi oyuncusunu belirlemek için 2021 Ballon d'Or seçim süreci birkaç adımdan oluşuyor ve dünyanın dört bir yanından gazetecileri kapsıyor.

Lionel Messi, geçtğimiz yıl hem Barcelona'yla iyi bir sezon geçirdi hem de Arjantin Milli Takımı ile Copa America'yı kaldırmayı başardı. Böylece, Ballon d'Or ödülüne de 7. kez sahip oldu.

GOAL, Messi'nin ödülü kazanmasındaki temel yöntemi araştırdı. Bu yöntem tam olarak neydi?

Editörün Seçtikleri

2021 Ballon d'Or için seçim süreci nasıl işliyor?

Öncelikle, haftalık olarak yayım yapan Fransız dergisi France Football'un editörleri, 30 kişilik bir aday listesi oluşturuyor.

Ardından, dünyanın dört bir yanından birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sırayı seçecek gazeteciler seçilerek Ballon d'Or kazananı için bir seçmen jürisi belirleniyor.

Aşağıdaki nitelikler jüri tarafından değerlendiriliyor:

1-Yıl boyunca bireysel ve toplu performanslar (kazananlar).

2-Oyuncu sınıfı (yetenek ve adil oyun).

3-Oyuncunun kariyerinin genel değerlendirmesi.

Her gazetecinin seçiminden en üst sıradaki oyuncu altı puan, ikinci sıradaki oyuncu dört puan, ardından üç, iki ve bir puan olarak devam ediyor.

Messi, Ballon d'Or için nasıl seçildi?

Her jüri üyesi Ballon d'Or ödülü için en iyi beş oyuncusunu seçtikten sonra, puanlar hesaplanıp toplanıyor ve en çok puanı alan oyuncu ödülü kazanıyor.

2021'de Messi 613 puanla ödüle sahip olurken Robert Lewandowski 580 puanla ikinci, Jorginho ise 460 puanla üçüncü oldu.

2021 Ballon d'Or'u kim kazandı?

Messi, bu yılki Ballon d'Or'u yedinci kez kazanarak bu ödüle yedinci kez ulaştı.

Arjantinli yıldız, Copa America zaferinin ardından Paris Saint-Germain'e yaptığı sükseli transferden sonra dünya futbolunun merkezinde bulunmaya devam ediyor.

Geçen yıl La Liga'da 30 gol atan Messi, Copa America'da ise 9 gol katkısında bulundu. Messi, PSG ile de iyi bir sezon geçirecek gibi görünüyor.

Sıralama

Oyuncu

Toplam puan

1

Lionel Messi

613

2

Robert Lewandowski

580

3

Jorginho

460

4

Karim Benzema

239

5

N'Golo Kante

186

6

Cristiano Ronaldo

178

7

Mohamed Salah

121

8

Kevin De Bruyne

73

9

Kylian Mbappe

58

10

Gianluigi Donnarumma

36

Cristiano Ronaldo kaç oy aldı?

Portekizli süperstar, Ballon d'Or 2021'de 178 puan alarak 6. sırada yer aldı. Ronaldo, 2010 yılından beri en kötü Ballon d'Or sıralamasına sahip oldu.

Daha fazlası için:

PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den Robert Lewandowski'ye övgü: "Ballon d'Or'u kesinlikle o hak etti"
Ballon d'Or 2021'deki iki yeni ödül neydi?
Ballon d'Or: Cristiano Ronaldo'dan France Football editörünün Messi iddiasına 'yalancı' çıkışı

Haberin devamı aşağıda