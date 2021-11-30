Ballon d'Or 2021: Seçim süreci nasıl işliyor?

Yılın en iyi oyuncusunu belirlemek için 2021 Ballon d'Or seçim süreci birkaç adımdan oluşuyor ve dünyanın dört bir yanından gazetecileri kapsıyor.

Lionel Messi, geçtğimiz yıl hem Barcelona'yla iyi bir sezon geçirdi hem de Arjantin Milli Takımı ile Copa America'yı kaldırmayı başardı. Böylece, Ballon d'Or ödülüne de 7. kez sahip oldu.

GOAL, Messi'nin ödülü kazanmasındaki temel yöntemi araştırdı. Bu yöntem tam olarak neydi?

2021 Ballon d'Or için seçim süreci nasıl işliyor?

Öncelikle, haftalık olarak yayım yapan Fransız dergisi France Football'un editörleri, 30 kişilik bir aday listesi oluşturuyor.

Ardından, dünyanın dört bir yanından birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sırayı seçecek gazeteciler seçilerek Ballon d'Or kazananı için bir seçmen jürisi belirleniyor.

Aşağıdaki nitelikler jüri tarafından değerlendiriliyor:

1-Yıl boyunca bireysel ve toplu performanslar (kazananlar).

2-Oyuncu sınıfı (yetenek ve adil oyun).

3-Oyuncunun kariyerinin genel değerlendirmesi.

Her gazetecinin seçiminden en üst sıradaki oyuncu altı puan, ikinci sıradaki oyuncu dört puan, ardından üç, iki ve bir puan olarak devam ediyor.

Messi, Ballon d'Or için nasıl seçildi?

Her jüri üyesi Ballon d'Or ödülü için en iyi beş oyuncusunu seçtikten sonra, puanlar hesaplanıp toplanıyor ve en çok puanı alan oyuncu ödülü kazanıyor.

2021'de Messi 613 puanla ödüle sahip olurken Robert Lewandowski 580 puanla ikinci, Jorginho ise 460 puanla üçüncü oldu.

2021 Ballon d'Or'u kim kazandı?

Messi, bu yılki Ballon d'Or'u yedinci kez kazanarak bu ödüle yedinci kez ulaştı.

Arjantinli yıldız, Copa America zaferinin ardından Paris Saint-Germain'e yaptığı sükseli transferden sonra dünya futbolunun merkezinde bulunmaya devam ediyor.

Geçen yıl La Liga'da 30 gol atan Messi, Copa America'da ise 9 gol katkısında bulundu. Messi, PSG ile de iyi bir sezon geçirecek gibi görünüyor.

Sıralama Oyuncu Toplam puan 1 Lionel Messi 613 2 Robert Lewandowski 580 3 Jorginho 460 4 Karim Benzema 239 5 N'Golo Kante 186 6 Cristiano Ronaldo 178 7 Mohamed Salah 121 8 Kevin De Bruyne 73 9 Kylian Mbappe 58 10 Gianluigi Donnarumma 36

Cristiano Ronaldo kaç oy aldı?

Portekizli süperstar, Ballon d'Or 2021'de 178 puan alarak 6. sırada yer aldı. Ronaldo, 2010 yılından beri en kötü Ballon d'Or sıralamasına sahip oldu.

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