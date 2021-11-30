Ballon d'Or 2021'deki iki yeni ödül neydi?

2021 Ballon d'Or ödüllerinin kazananları pazartesi günü düzenlenen törenin ardından belli oldu.

Paris'te düzenlenen törende, erkek ve kadın kategorilerindeki en iyi oyunculara ödülleri takdim edildi. Kopa Trophy 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya giderken Yashin Trophy ise en iyi kaleciye verildi.

Ancak pazartesi günü, bu yıl ilk kez iki ek ödülün daha verileceği açıklandı.

Yeni kupa kategorileri neler?

Ballon d'Or ödül töreninde yeni ödüllerden birisi, yıl boyunca en fazla gol atan oyuncuya verilen "Yılın En İyi Golcü Oyuncusu" oldu.

Diğeri ise bir oyuncuya değil, yılın en iyi kulübüne verildi.

Ödülleri kim kazandı?

"Yılın En İyi Golcüsü" ödülünün ilk sahibi Bayern Münih'teki muhteşem sezonunun ardından Robert Lewandowski oldu.

Polonyalı yıldız golcü, yıl boyunca Bundesliga şampiyonu Bayern Münih formasıyla çıktığı 40 maçta 51 gol kaydetti.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarının ardından "Yılın En İyi Kulübü" ödülü ise İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye verildi.

Chelsea, bu sezona daha iyi bir başlangıç yaparak 13 maçta 30 puan toplayarak Premier Lig'in zirvesinde yer alıyorlar.

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