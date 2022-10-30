Real Madrid La Liga'nın 12. haftasında sahasında konuk ettiği Girona'ya takılırken, maçta dikkat çeken birçok detay göze çarptı.

La Liga'da liderlik koltuğunda bulunan Real Madrid, 12. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Girona ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 70. dakikasında Vinicius Junior'un golüyle öne geçen Carlo Ancelotti'nin takımı 80'de Christian Stuani'nin golüne engel olamadı ve bu sezonki ikinci puan kaybını da Santiago Bernabeu de yaşamış oldu.

Real Madrid'de maçın duraklama bölümünde orta sahada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Alman yıldız Toni Kroos, 753 maçlık profesyonel kariyerinde ilk defa oyundan atıldı. Bayern Münih altyapısından yetişen ve Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Dünya Kupası zaferi de yaşayan Kroos böylece bir ilki yaşadı.

Öte yandan Real Madrid bu skorun ardından ligde 32 puana yükselirken, liderliğini sürdürdü. Bu sezon ilk puan kaybını evinde Osasuna karşısında yaşayan Real Madrid'e karşı Girona'ya bir puanı getiren golü atan Stuani'nin oyuna girer girmez penaltıyı kullanması ve topla ilk buluşmasında gol sevinci yaşaması da günün dikkat çeken bir diğer detayı oldu.