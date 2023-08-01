Ante Rebic'i kadrosuna katarak taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş, bir yandan da Avrupa'ya odaklanmış durumda.
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen siyah-beyazlılar, bu yoldaki ilk engeli aşmak için iyi bir avantaj yakaladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında evinde Tirana'yı 3-1 mağlup eden Kartal, rövanş mücadelesine çıkıyor.
Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şenol Güneş'in öğrencileri, 3 Ağustos Perşembe akşamı Arnavutluk ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Tirana - Beşiktaş
|3 Ağustos Perşembe
|21.00
|S Sport Plus