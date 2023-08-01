Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye bildiriyor.

Ante Rebic'i kadrosuna katarak taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş, bir yandan da Avrupa'ya odaklanmış durumda.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen siyah-beyazlılar, bu yoldaki ilk engeli aşmak için iyi bir avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında evinde Tirana'yı 3-1 mağlup eden Kartal, rövanş mücadelesine çıkıyor.

Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş'in öğrencileri, 3 Ağustos Perşembe akşamı Arnavutluk ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.