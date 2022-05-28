Geçmişte Manchester United ve Everton'ın kalesini koruyan Howard, Messi'nin kariyerini ABD'de sürdüreceğini düşünüyor.

Uzun yıllar ABD milli takımının da formasını giyen Tim Howard, MLS'te oynamanın Lionel Messi'nin kaderinde yer aldığını söyledi.

Howard, Messi'nin Amerika'ya gelişiyle Brezilyalı efsane Pele'ye benzer bir etki yaratacağını iddia ediyor.

Paris Saint-Germain ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldızın geleceğine dair spekülasyonlar şimdiden hız kazandı.

Manchester United'ın ve İngiltere milli takımının efsane ismi David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Messi'yle ilgili transfer haberlerinde adı en çok anılan takım.

Messi, MLS'e gidecek mi?

The Pat McAfee Show'a katılan Howard, Messi'nin ABD'ye gitme ihtimaliyle ilgili şöyle konuştu:

"MLS müthiş bir gelişim gösterdi ve en iyi ligler arasına girdi."

"Birçok uluslararası yıldızın Amerika'ya geldiğini gördük. Lionel Messi de onlardan biri olacak. Açık konuşmak gerekirse daha önce görülmemiş sahneler yaşanabilir."

"Yemin ederim ki bu adam bir futbol tanrısı. Ona karşı oynadım ve kendi gözlerimle gördüm."

"Miami'ye gelirse taraftarlar onu Pele'ye yaptıkları gibi karşılayacak. Gerçekleşirse tam bir çılgınlık yaşanacak."

"O tarihin en iyisi. Benim için tarihin en iyi oyuncuları Messi ve Cristiano Ronaldo. Sanki top ayağına yapışık, topu ondan almak mümkün değil."

Messi, Inter Miami'ye transfer olabilir mi?

Messi'nin Inter Miami'den hisse satın almayı ve gelecek yıldan itibaren MLS ekibinin formasını giymeyi planladığı konuşuluyor.

Beckham'ın sağ kolu Jorge Mas, Şubat ayında yaptığı açıklamayla Messi transferi için açık kapı bırakmıştı.

"David'le aralarında bir dostluk var. PSG'den ayrılmaya karar verirse, Lionel Messi'yi Inter Miami'nin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyarız."

"Bu mümkün mü? Bakın, şartları zorlayacağız. Ben iyimser düşünen biriyim. Bunun gerçekleşme ihtimali olduğunu düşünüyorum."

Messi en azından şimdilik kariyerini Amerika'ya taşıma konusunda aceleci gözükmüyor. 34 yaşındaki oyuncu PSG'deki ilk sezonunu sadece 11 golle tamamlasa da, Ligue 1 şampiyonluğunu kazanarak koleksiyonuna yeni bir kupa ekledi.