19 yaşındaki Camavinga, geçen sezon Rennes'den ayrıldığından beri Santiago Bernabeu'da rüya gibi bir ilk sezonun keyfini çıkarıyor.

Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga, bir mülteci kampında başlayan ve futbolun en prestijli kulüplerinden birinde devam eden yolculuğunun son adımı olarak Cumartesi günkü Şampiyonlar Ligi finalinin kendisi için duygusal bir an olacağını kabul ediyor.

19 yaşındaki Camavinga, geçen sezon Rennes'den ayrıldığından beri Santiago Bernabeu'da rüya gibi bir ilk sezonun keyfini çıkarıyor.

2021-22'de zaten La Liga şampiyonu olan orta saha oyuncusu ve takım arkadaşları şimdi Liverpool karşısında Avrupa şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyorlar.

Ne söylendi?

Genç yıldız, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) verdiği röportajda, "Ailem savaştan kaçtıktan sonra Angola'daki bir mülteci kampında doğdum" dedi.

"Ailem bana Fransa'da yeni bir hayat verdi ve futbol beni Şampiyonlar Ligi finaline getirdi.

"Eski bir mülteci olarak oynadığım için minnettarım ve bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Umarım dünya çapında futbolu da seven milyonlarca mülteci bir arada olduğumuzu bilir."

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Camavinga, Rennes'in gençlik akademisinden geldi ve 16 yaşında Ligue 1 kulübünde A takım oyuncusu oldu. İlk çıkışını 2018-19 Ligue 1 sezonunun sonunda yaptı.

Kısa sürede orta sahanın önemli bir parçası haline geldi ve güçlü performansıyla Avrupa çapında hayranlar kazandı.

Madrid nihayetinde transfer savaşını kazandı. Camavinga, Carlo Ancelotti'nin ekibinde tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken 2 de gol attı.

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