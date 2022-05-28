PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino: "Şampiyonlar Ligi finalinde kalbim Real Madrid'den yana"

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finaline gelirken son 16 turunda PSG'yi elemişti.

Mauricio Pochettino, Real Madrid'in son 16 turunda Paris-Saint Germain'i yenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i destekleyeceğini itiraf etti.

Real Madrid, Cumartesi gecesi oynanacak finale ulaşırken Chelsea ve Manchester City'yi elemeden önce son 16'da PSG'yi inanılmaz bir geri dönüşle geçmeyi başardı.

Ne söylendi?

Pochettino, "Kalbimin kırmızıdan çok daha beyaz olduğu açık. Madrid'e karşı zaafım 1994'te Barcelona şehrine gelişimden başlıyor.

"Şanslıydım ki teknik direktörüm Real Madrid sevgisini bana aktaran Jose Antonio Camacho idi."

"Bir oyuncu ve hoca olarak hiçbir zaman Madrid'de olamadım ama duygusal tercihim net."

Finalin favorisi

Kağıt üzerinde Real Madrid, Liverpool'a karşı favori değil ancak 13 kez Şampiyonlar Ligi kazanan takımın olağanüstü bir final serisi var bu göz ardı edilemez.

Pochettino kimin kazanacağından emin değil ama Real Madrid'in oluşturduğu tehditin farkında.

Pochettino, "Madrid'in favori olup olmadığını bilmiyorum. Gruplar ve elemelerdeki dört maçı kaybeden Madrid'in yolu, Liverpool'dan çok daha zordu.

"Bu Madrid'in favori olduğunu gösterebilir ama Liverpool harika bir takım. Çok takdir ettiğim bir menajerleri var. Finallere ulaşıyorlar ve oyuncu gelişimleri harika.

"Göreceğiz ama Madrid en çok şampiyonluğa sahip olan, daha fazla finale ulaşan takım. Bu artı tarih ve enerji onları her zaman tehlikeli kılıyor."

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