Thomas Tuchel: Neymar'ı kaybedersek uyuyamam

’de son 7 sezonun 6’sında mutlu sona ulaşan Fransız ekipte Neymar bilmecesi sürüyor.

Takımdan ayrılmak istediğini dile getiren ve PSG’nin de satışına sıcak baktığı Neymar için ve devrede.

Teknik direktör Thomas Tuchel, yaptığı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tuchel, Neymar’ın transfer durumu hakkında “Onun geleceği ile ilgili yeni bir bilgim yok. Eğer Neymar’ı kaybedersek uyuyamam. Onu kaybetmek ve onun yapabildiklerini yapacak bir oyuncu bulmak çok zor olacak. Yeni bir bilgi olmaması iyi olabilir ama gerçekçi olmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ligue 1’in 2019-20 sezonunun ilk haftasındaki PSG – maçında, ev sahibi ekibin taraftarı “Defol git Neymar” yazılı pankart açtı.

PSG fans tell Neymar exactly what Barca fans told him 2 years ago.. to basically piss off 😂 pic.twitter.com/0PLMn95Y2N