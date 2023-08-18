Bayern Münih patronu Tuchel'in, "çok yavaş" olduğuna inandığı Joshua Kimmich'in rolü konusunda kendi kulübüyle anlaşmazlığa düştüğü bildiriliyor.

NE OLDU? Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, defansif orta saha rolünde daha dinamik bir oyuncu istiyor ve Kimmich'i daha çok "sekiz numara" olarak görüyor. Raporlara göre Alman hoca ve Kimmich bir görüşme yaptı ve Tuchel, oyuncusuna bu pozisyon için 'çok yavaş' olduğu yönündeki endişesini dile getirdi. Ancak Kimmich, kendisini derin orta saha oyuncusu olarak görüyor.

BÜYÜK RESİM: Art arda gelen 11 Bundesliga şampiyonluğu yanı sıra bu süreçteki iki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna rağmen FC Hollywood'da hayat biraz sıkıcı. Gerçekten de geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlık ve ligdeki tuhaf şampiyonluk; Harry Kane'in transferine rağmen kulübü nevrotik bir moda sürükledi.

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BAYERN İÇİN SIRADA NE VAR? Bayern Münih, Bundesliga'nın açılış haftasında Werder Bremen'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. Bayvyera ekibi ikinci hafta mücadelesinde ise 27 Ağustos'ta Augsburg'u konuk edecek.