Thomas Tuchel'in Manchester United'ın teklifini kabul etmek için ilk büyük şartı Barcelona'nın yıldızı Ronald Araujo'nun transferi oldu

Thomas Tuchel, 70 milyon euro değerindeki Barcelona’nın savunma yıldızı Ronald Araujo'yu transfer etmeyi hedefliyor.

Manchester United'da Erik ten Hag’ın geleceği belirsizliğini korurken, takımı devralmaya en yakın isimlerden biri olan Thomas Tuchel, kulüpten ilk büyük transfer talebini şimdiden iletti. Fichajes'e göre, eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü Tuchel, Manchester United’a gelir gelmez Barcelona’nın savunma oyuncusu Ronald Araujo’yu transfer etmek istiyor.

Araujo, Barcelona’nın savunmadaki en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor ve 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Katalan kulübü, 70 milyon euro değer biçilen Uruguaylı stoperin sözleşmesini uzatmak için Ocak 2025’te görüşmelere başlamayı planlıyor.

Barcelona’nın beş kaptanından biri olan Araujo, kulübün geleceği için kilit oyuncular arasında yer alıyor ve teknik direktör Hansi Flick'in önde savunma hattına mükemmel uyum sağlıyor. Ancak Tuchel’in bu transfer isteği, Manchester United’ın büyük bir hamle yapabileceğini gösteriyor.

Tuchel’in, Manchester United yönetiminden bu transferi gerçekleştirmesini istemesi, Araujo’nun savunmadaki liderlik özelliklerinin farkında olduğunun bir göstergesi. 25 yaşındaki oyuncu, hem defansif sağlamlığı hem de yüksek tempolu oyuna uyumuyla Avrupa’nın en iyi savunmacıları arasında gösteriliyor. United’da Araujo ile Lisandro Martinez’in savunmada oluşturacağı ortaklık, takımın savunma hattına büyük güç katabilir.

Ten Hag'ın günleri sayılı

Manchester United'ın savunmada yaşadığı sıkıntılar ve bu sezon alınan kötü sonuçlar, Erik ten Hag üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Takımın Premier Lig'de 14. sırada yer alması ve tüm kulvarlarda yalnızca üç galibiyet alabilmesi, Ten Hag’ın görevden alınma ihtimalini gündeme getirdi. Uluslararası aranın başlamasıyla birlikte Manchester United, yeni bir teknik direktör arayışına girerse, Tuchel’in başa geçmesi oldukça olası.

Ancak, Barcelona da Araujo'yu bırakmak istemiyor. Kulüp, oyuncunun sözleşmesini yenileyerek onu uzun vadeli projelerine dahil etmeyi planlıyor. Araujo, hem saha içindeki liderliği hem de kulübün geleceğine olan bağlılığı ile Barcelona’da önemli bir figür. Ancak, Manchester United’ın Tuchel yönetiminde böyle bir hamle yapıp yapmayacağı ve Araujo’yu kadroya katmak için gerekli maddi kaynakları sağlayıp sağlayamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Sonuç olarak, Tuchel’in Manchester United’a gelir gelmez Ronald Araujo’yu istemesi, kulübün savunmadaki sorunlarını çözmeye yönelik bir hamle olarak görülebilir. Barcelona ise yıldız oyuncusunu elinde tutmak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.