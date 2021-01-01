Thomas Tuchel Chelsea'nin tarihine geçti

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, ilk 13 maç sonunda hiç kaybetmeyerek İngiliz ekibinin tarihine adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-0 yenen Chelsea'de Alman menajer Thomas Tuchel tarihe geçti. 47 yaşındaki çalıştırıcı Maviler'de ilk 13 maçında yenilmeyerek rekor kırdı.

Chelsea'nin kimliğini değiştirdi

Ocak ayında, 1,5 yıldır takımın başında olan Frank Lampard'ın görevine son veren Chelsea'de Thomas Tuchel yeni menajer olarak açıklandı. Başarılı çalıştırıcı daha önce Mainz, Borussia Dortmund ve PSG'de görev yapmıştı.

İki aydır görevde olan Tuchel, Chelsea'nin kısa sürede farklı bir kimliğe bürünmesini sağladı. Maviler, genç menajerin yönetimindeki ilk 13 maçında 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Scolari'yi geçti

Chelsea'nin Tuchel'den önceki en iyi başlangıcı, Luiz Felipe Scoları'ye aitti. Chelsea, 2008 yılında Brezilyalı çalıştırıcının yönetiminde sahaya çıktığı 12 maçta hiç mağlup olmamıştı.

Chelsea ayrıca, Tuchel göreve geldikten sonra, Stamford Bridge'deki maçlarda kalesinde gol görmedi. Toplamda ise 13 maçın 11'inde kalelerini gole kapatmayı başardılar.

Chelsea'yi sırada ne bekliyor?

Premier Lig'de 51 puanla 4. sırada yer alan Chelsea'yi sırada bir FA Cup maçı bekliyor. Maviler, 3. turda sahasında Sheffield United'ı konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından ise lig maçında West Bromwich Albion ile karşılaşacak.

Thomas Tuchel'in kariyerinden satırbaşları

Antrenörlük kariyerine Augsburg'un B takımında başlayan Tuchel, 2009-2014 yılları arasında Mainz'in teknik direktörlüğünü yaptı. Burada gösterdiği performans ile dikkatleri çeken genç antrenörün bir sonraki adresi Borussia Dortmund oldu.

Sarı - siyahlılarla Almanya Kupası zaferi yaşayan Alman çalıştırıcı 2017 yılında görevinden ayrıldı. Tuchel, 2018 yılında PSG'nin başına geçti.

Fransa'da iki kez lig şampiyonluğu, bir kez Fransa Kupası, bir kez Fransa Lig Kupası, bir kez de Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik yaşadı.