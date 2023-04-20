Julian Nagelsmann’ın ardından Bayern Münih’in başına geçen Alman teknik direktörün İngiliz ekibinden kovulmasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Chelsea’ye Şampiyonlar Ligi’ni kazandırmasına rağmen bu sezon ortasında sürpriz bir şekilde görevine son verilen ve geçtiğimiz haftalarda Bayern Münih’in başına geçen Thomas Tuchel’in İngiliz ekibinden kovulmasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. talkSPORT’ta yer alan habere göre Tuchel, Chelsea’nin Eylül ayında West Ham’ı 2-1 yendiği maçta yönetimi kızdırdı.

Habere göre Tuchel, kulübün yeni sahipleri Todd Boehly ve Behdad Eghbali’nin maçın devre arasında yanlarında bulunan ve aralarında çocukların da olduğu bir grup insanın soyunma odasından içeri girmesine izin vermedi. Oyuncu grubunu ve soyunma odasını bir grup konuğa yapılacak kişisel bir turun parçası haline getirmek istemeyen Tuchel’in kovulmasında bu durumun etkili olmuş olabileceği kaydedildi.

Lampard normal karşıladı

Chelsea’nin geçici teknik direktörü Frank Lampard geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada soyunma odasına girmeyi artık düzenli bir olay haline getiren Boehly’nin bu tutumunun son derece normal olduğunu söylemişti.

Yeni sezondaki teknik direktörü belirsizliğini koruyan Chelsea’nin son olarak Mauricio Pochettino ile temas kurup, bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.