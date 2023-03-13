Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick, Thomas Müller'in yaklaşan milli ara için Alman kadrosuna dahil olmadığını doğruladı.

Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda başarısızlık yaşadı

Müller bir süre milli takımda olmayacak

Flick genç oyunculara şans vermek istiyor

NE OLDU? Ülkesinin formasını 121 kez terleten Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu. Ancak Flick genç oyunculara şans vermek istediği için 33 yaşındaki oyuncu, Almanya Milli Takımı'na davet edilmedi.

NE SÖYLENDİ? Kicker'a konuşan Hansi Flick şunları söyledi: "Bu durumu onunla konuştuk. Milli takımda genç oyunculara bir şans vermek istiyorum. Ancak bu Müller'in 2024 Avrupa Şampiyonası'nda olmayacağı anlamına gelmiyor."

Ayrıca Flick Süddeutsche Zeitung'a şunları söyledi: "Böyle bir oyuncuya nasıl kapımı ardına kadar kapatayım? FC Bayern için ne kadar önemli olduğuna bakın. Müller konusunda sorunum yok."

BÜYÜK RESİM: Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda grubu üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Flick, OneLove kol bandıyla ilgili tartışmaların takımını etkilediğini dile getirdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty Images

ALMANYA İÇİN SIRADA NE VAR? Flick'in öğrencileri, 2023'teki ilk maçlarına 25 Mart'ta Peru karşısında çıkacaklar. Üç gün sonra da Belçika ile karşı karşıya gelecekler.