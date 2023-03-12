- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı kaldı
- Bayern Münih'e iki maçta da gol atamadılar
- Augsburg, Mbappe ve Messi'yi tiye aldı
NE OLDU? Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda her iki maçta da gol atamadığı Bayern Münih'e elendi. Cumartesi günü Bayern Münih'e 5-3 mağlup olan Augsburg'un hedefinde PSG'nin milyon dolarlık hücum üçlüsü Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe vardı. Augsburg, Bayern Münih'e karşı Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Mergim Berisha'nın 2 ve Irvin Cardona'nın 1 golüyle tam üç kez fileleri havalandırdı. Haliyle Avrupa'nın en büyük rekabetinde Alman devine karşı gol bulamayan PSG yıldızlarıyla sosyal medyadan alay ettiler.
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Mergim Berisha'nın fotoğrafını, PSG'nin hücüm üçlüsüyle paylaşan Augsburg, Bayern Münih'e karşı attıkları üç gole dikkat çekti.
BÜYÜK RESİM: PSG, Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi oyunculara yaptığı büyük yatırımlarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih sınavını geçemedi. Mbappe, Messi ve Neymar'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken yaz ayında kartlar yeniden dağıtılabilir.