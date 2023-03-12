Bundesliga ekibi Augsburg, Bayern Münih'e karşı ligde üç gol attıktan sonra Paris Saint-Germain'in milyon dolarlık hücum üçlüsünü tiye aldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı kaldı

Bayern Münih'e iki maçta da gol atamadılar

Augsburg, Mbappe ve Messi'yi tiye aldı

NE OLDU? Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda her iki maçta da gol atamadığı Bayern Münih'e elendi. Cumartesi günü Bayern Münih'e 5-3 mağlup olan Augsburg'un hedefinde PSG'nin milyon dolarlık hücum üçlüsü Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe vardı. Augsburg, Bayern Münih'e karşı Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Mergim Berisha'nın 2 ve Irvin Cardona'nın 1 golüyle tam üç kez fileleri havalandırdı. Haliyle Avrupa'nın en büyük rekabetinde Alman devine karşı gol bulamayan PSG yıldızlarıyla sosyal medyadan alay ettiler.

Mergim Berisha'nın fotoğrafını, PSG'nin hücüm üçlüsüyle paylaşan Augsburg, Bayern Münih'e karşı attıkları üç gole dikkat çekti.

BÜYÜK RESİM: PSG, Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi oyunculara yaptığı büyük yatırımlarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih sınavını geçemedi. Mbappe, Messi ve Neymar'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken yaz ayında kartlar yeniden dağıtılabilir.