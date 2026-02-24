Thibaut Courtois’ten Mourinho’ya tepki

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile oynanan maçta yaşanan olayların ardından sert açıklamalarda bulundu. Courtois, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Vinicius Junior’a yönelik iddialar karşısındaki tutumunu eleştirdi.

İddiaya göre Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni, Vinicius Junior’a hakarette bulundu. Mourinho’nun ise açıklamalarında Vinicius’un gol sevinçlerine vurgu yapması ve Benfica’nın “ırkçı olamayacağını” söylemesi tartışma yarattı.

“Karar Vinicius’a kalmamalı”

Courtois, olayın ardından oyuna devam edilmesi kararının Vinicius’a bırakılmasını eleştirdi:

“Bu, futbolun bu tür olaylara son vermesi için önemli bir an. Eğer Vinicius oynamak istemeseydi, biz de sahadan çekilmeyi düşünürdük. Ama bu kararın oyuncuya kalması doğru değil. UEFA karar vermeli.”

Belçikalı kaleci, tribünlerde yaşanan olayların maçın durdurulması için yeterli olduğunu belirterek yetkililerin daha net adımlar atması gerektiğini vurguladı.

“Mourinho Mourinho’dur”

Mourinho’nun açıklamalarına değinen Courtois, şu ifadeleri kullandı:

“Mourinho Mourinho’dur. Teknik direktör olarak her zaman kulübünü savunur. Ama Vinicius’un gol sevincinin bu olay için gerekçe gibi sunulması beni rahatsız etti. Real Madrid gol yediğinde çok daha büyük sevinçler yaşanıyor. Bir kutlama, olası bir ırkçı eylemi asla haklı çıkaramaz.”

UEFA, Prestianni hakkında soruşturma başlatırken oyuncuya geçici olarak bir maç ceza verdi. Benfica’nın itiraz etmesi halinde karar yeniden değerlendirilecek.

“Homofobi de aynı derecede ciddi”

Prestianni’nin UEFA’ya verdiği ifadede ırkçı değil, homofobik bir hakaret kullandığını iddia ettiği öne sürüldü. Courtois ise bunun da en az ırkçılık kadar ciddi olduğunu söyledi:

“Eğer bunu söylediyse, bu da aynı derecede ciddi. Irkçılık da homofobi de kabul edilemez. Bir oyuncuyu sevip sevmemeniz önemli değil, bu tür davranışlar iğrençtir.”

Courtois ayrıca, Vinicius’un yaşadıklarına tamamen inandığını ve takım olarak Brezilyalı yıldızın arkasında olduklarını vurguladı.

Rui Costa’ya da yanıt

Benfica Başkanı Rui Costa, Madrid’e gelişlerinde Prestianni’yi savunmuş ve konuyu başka bir pozisyonla ilişkilendirmişti. Courtois ise bu yaklaşımı “alakasız” olarak nitelendirdi.

“Olayları başka şeylerle karıştırmak doğru değil. Bu konu UEFA’nın ve ilgili kurumların sorumluluğunda.”

Şampiyonlar Ligi’nde tansiyon yükselirken, UEFA’nın soruşturma sonucunda nasıl bir karar vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.