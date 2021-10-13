Thiago Silva'dan Neymar'a: Sen, ağlayan bir bebek değilsin

Tecrübeli stoper, mental anlamda yıpranmış görünen yıldız oyuncuya sahip çıktı.

Thiago Silva, yakın arkadaşı ve Brezilya'dan takım arkadaşı Neymar'a duygusal bir destek verdi.

Silva, on yıl boyunca Brezilya için Neymar ile birlikte oynadı ve ayrıca Paris Saint-Germain'de onunla birlikte takım arkadaşıydı.

Dünyaca ünlü stoper, Neymar'ın ifade ettiği duygularla ilişki kurabileceğini söyledi ve onun "güçsüz, çok zayıf, zihinsel olarak ağlayan bir bebek" olarak etiketlemenin incitici olduğunu vurguladı.

Bu yüzden defans oyuncusu, futbol sevgisini yeniden kazanmasına yardım etme umuduyla vatandaşına destek sağlamak için göreve soyundu.

Ne söylendi?

Thiago Silva, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Milli takımda, özellikle 2014 Dünya Kupası'ndan sonra Neymar'ın yaşadıklarıyla çok benzer anlar yaşadım.

"Bana 'ağlayan bebek' denildi, 'zihinsel olarak çok zayıf' denildi. Bunlar seni inciten şeyler ve biliyorsun ki sen, o denilen şey değilsin.

"Umarım neşesini kaybetmez, her zaman olduğu gibi mutlu olmaya devam eder. O çok özel bir çocuk ve mutlu olduğunda, sevdiği şeyi yaparken başarılı olur"

Silva, bir Instagram hikâyesinde şunları ekledi: "Eğer yanında güçlü birine ihtiyacın varsa bil ki ben her zaman orada olacağım. Silva ailesi seni seviyor."

Neymar'ın emekilik açıklaması neydi?

Paris Saint-Germain yıldızı DAZN'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Sanırım 2022 benim için son Dünya Kupası olacak.

"Bunu son turnuvam olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum.

"Bu yüzden iyi olmak için her şeyi yapacağım, ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Umarım bunu yapabilirim."

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Oyuncular, duygularını içeride tutmak yerine dışa vurmaya ve yardım istemeyi normalleştirmeye başladı. Onlar kişisel mücadeleleri hakkında açılmaya başladıkça, ruh sağlığının futboldaki önemi ortaya çıktı.

Neymar'dan önce benzer konular hakkında Jack Wilshere, Tyrone Mings ve Christian Pulisic de konuşmuştu.

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