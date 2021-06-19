İspanyol yıldız, son yıllarda kurallara yönelik yapılan güncellemelerle futbolun “sihrini” kaybettiğine inanıyor.

Liverpool forması giyen yıldız orta saha oyuncusu, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda VAR’ın oyuna zarar verdiğini belirtirken modern futboldan da nefret ettiğini söyledi.

Son yıllarda futbola entegre edilen video hakem uygulaması, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ilk günden beri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Euro 2020’de İspanya formasıyla mücadele eden Thiago, futbolun gitgide özünden uzaklaştığını ve bu yüzden VAR uygulamasına karşı olduğunu belirtti.

Neler söylendi?

30 yaşındaki yıldız oyuncu, şu açıklamalarda bulundu: “Kendimi ‘modern futboldan nefret eden” kesimde görüyorum. Bu konuda daha klasik düşüncelere sahibim. İlk günden beri video asistan hakem uygulamasına da karşıyım. Futbolun özüne aykırı ve ‘kurnazlık’ faktörünü tamamen ortadan kaldırıyor.”

“Oyuncular olarak bizler nasıl hata yapıyorsak hakemler de hata yapıyorlar. Futbolda gerçekleşen birçok mucizevi an, o dönemlerde VAR olsaydı hiç yaşanamayacaktı. Ayrıca, çok uzaktan harika bir gol atsanız bile durup beklemeniz ve ‘Umarım golün oluşumunda bir yerlerde faul veya ofsayt yoktur.’ diye içinizden geçiriyorsunuz.”

“Futbol gitgide daha hızlı ve fiziksel bir yapıya bürünüyor.”

Thiago, son dönemlerde futbolun çok daha yoğun ve fiziksel bir kimliğe büründüğünün altını çizerken, oyunun “sihrini” kaybettiğini düşünüyor.

“Futbol artık çok daha hızlı ve fiziksel bir şekilde oynanıyor. 10 numara diye bir şey neredeyse kalmadı. ‘Sihirli’ anları artık çok daha az görüyoruz. Futbolcular daha çok şey yapıyor ama bunları çok daha hızlı yapıyorlar. Top sürmelerine gerek kalmıyor çünkü zaten sürekli koşmaları gerekiyor.”

“Oyuncular her anlamda seviye atladılar. Eskiden diğer oyunculara göre daha ağır olan oyun kurucular vardı ve bu oyuncular sahada dinlenerek oynarlardı.”

“Benim gibi çok süratli olmayan oyuncular ise zihinsel olarak hızlı olmak zorundalar, kararlarımızı çok hızlı vermemiz gerekiyor. Hayattaki her şey gibi burada da devreye ‘adaptasyon’ giriyor. Her şey gibi futbol da değişiyor ve bizim de saha içinde buna ayak uydurmamız gerekiyor.”

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