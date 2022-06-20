TFF, Süper Lig'de 2022/23 sezonu harcama limitlerini açıkladı
Yeni sezonda Süper Lig'de en yüksek harcama limitine sahip takım 1 milyar 104 milyon TL ile Galatasaray oldu.
Sarı kırmızılı takımı 985 milyon TL ile Fenerbahçe izledi. Beşiktaş'ın harcama limiti 686 milyon TL olarak belirlenirken, son şampiyon Trabzonspor için bu miltar 628 milyon TL oldu.
Federasyon daha önce aldığı kararla sapma payının %15'ten %40'a çıkarıldığını açıklamıştı. Bu, takımların harcama limitini %40'ı geçmeyecek şekilde aşabileceği anlamına geliyor.
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%40 sapma payı hesaba katıldığında limitler nasıl?
Beşiktaş | 961 milyon TL
Fenerbahçe | 1 milyar 378 milyon TL
Galatasaray | 1 milyar 545 milyon TL
Trabzonspor | 879 milyon TL
Federasyondan yapılan açıklamada şu detaylara da yer verildi:
"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
*Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
**Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir."