İskoç sağ bek, yıldız oyuncuyla gireceği rekabette kendisine güveniyor.

Liverpool'un yeni altın çocuğu Calvin Ramsay, sağ bekteki dünyaca ünlü rakibinin kendisine benzediğini söyledi.

İskoç genç, Trent Alexander-Arnold ile rekabete girmeyi dört gözle bekliyor.

Jurgen Klopp'un ekibi, sağ bekteki yıldızının asist yapma özelliklerinden önemli ölçüde yararlandı, ancak şimdi Trent’in ensesinde nefes alan hırslı bir genç var.

18 yaşındaki Ramsay, Aberdeen'den 5 milyon Dolar karşılığında transfer edildi ve Alexander-Arnold’un yolundan gitmeye kararlı.

Ramsay, Alexander-Arnold'a benziyor mu?

Liverpool, gelecek vaat eden bir defans oyuncusunu günümüzün mükemmel bir bek oyuncusu haline getirdi.

Ramsay, Alexander-Arnold'a birçok yönden benzediği için Kırmızılar, sağ bek pozisyonunu bu oyuncuyla yedekledi.

Ne söylendi?

İskoç oyuncu, kulübün resmi web sitesine şunları söyledi: “O çok büyük bir oyuncu, şimdiye kadar mükemmeldi.

"Geçen sezon boyunca onu izledim. Oynama şekli, hücum biçimi gibi şeyler benim tarzıma çok benziyor.

“ikimiz de hala çok genç ve istekli futbolcularız.

“O gerçek dışı bir oyuncu. Yani buraya gelip ondan bir şeyler öğrenmek benim için harika olacak ve çok şey öğreneceğim.

"Zor olacak, bir meydan okuma olacak ama bu benim hazır olduğum bir şey ve umarım gidip ilk 11'e girmek için ona meydan okuyabilirim."

Alexander-Arnold, Ramsay'e ilham verdi mi?

Ramsay, geçen sezon İskoçya'da Futbol Yazarları tarafından Yılın Genç Oyuncusu seçildi ve kendisine ilham verenleri tartışırken sık sık Alexander-Arnold’u söyledi.

Ramsay, "Açıkçası genç ve harika biri ve futboldaki herkes bunu biliyor" diye ekledi yeni takım arkadaşı için.

“Ben, onunla benzer bir pozisyondayım ve o sırada Liverpool'dan biraz ilgi vardı.

“Liverpool'dan ilgi görmeden önce bile ona hayranlıkla baktım, çünkü benim oyun tarzıma benziyor.

“Hücumu, ortası, iki ayağını da kullanabiliyor, pas aralığı benimkine çok benziyor.

"Sadece onunla değil, tüm oyuncularla her gün burada olmak harika olacak.

“Onlar, en iyi profesyoneller ve ben onlardan çok şey öğreneceğim ve daha iyi bir oyuncu olacağım."

Liverpool, şu ana kadar yaptığı yeni transferleri Ramsay, Fabio Carvalho ve Uruguaylı forvet Darwin Nunez ile 2022-23 Premier Lig sezonuna 6 Ağustos’ta başlayacak.

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