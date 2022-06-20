Premier Lig'in son şampiyonu, kadrosundaki yıldızları bir bir kaybetmekle karşı karşıya.

Gabriel Jesus’un, bu yaz Manchester City'den ayrılacak birçok yüksek profilli oyuncudan birisi olması bekleniyor.

GOAL’ün edindiği bilgilere göre, Brezilyalı yıldız önümüzdeki günlerde Arsenal'e transfer olmaya artık çok yakın.

Öte yandan Everton, Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko için transfer yarışına dahil olurken Chelsea, Raheem Sterling'i istiyor.

Jesus, Arsenal'e transfer olmaya ne kadar yakın?

Manchester City, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmasına rağmen Jesus’a yaklaşık 61 milyon Dolar değer biçiyor ve Premier Lig şampiyonunun Arsenal ile anlaşması bekleniyor.

Topçular’ın, oyuncu için yaptığı 37 milyon Dolar civarındaki teklif reddedildi ancak performansla ilgili eklentileri içeren yeni bir teklif, City’nin fikrini değiştirebilir.

Manchester City şimdiden, Borussia Dortmund'dan 63 milyon Dolar karşılığında Erling Haaland ve River Plate'den 18 milyon Dolar’a Julian Alvarez'i transfer etti.

Zinchenko ile kim ilgileniyor?

Everton, Ukraynalı futbolcunun orta sahadaki yaratıcılığını güçlendirmesini istiyor ve onu City için oynadığı sol bek pozisyonundan kurtarmayı planlıyor.

25 yaşındaki futbolcuyla, Premier Lig kulüplerinden West Ham'ın da ilgilendiği ifade ediliyor.

City, bu yaz Brighton'dan Marc Cucerella ile başka bir sol beki takıma dahil etmek amacında.

Chelsea neden Sterling'i istiyor?

Premier Lig şampiyonu ile mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Sterling için Chelsea, bir transfer hamlesi yapmaya hazır.

Londra kulübü, uzun süredir Sterling'e ilgi duyuyor ve Romelu Lukaku'nun eski kulübü Inter'e kiralık olarak gitmesi durumunda oyuncuyu kadrosuna katmaya kararlı.

İtalya'daki haberler, Sterling’in 43 milyon Dolar kadar düşük bir maliyete sahip olabileceğini iddia ediyor, ancak bunun City'nin bu bedeli 27 yaşındaki oyuncu için yeterli görmeyeceği açık.

Başka kimlerin ayrılma ihtimali var?

İlkay Gündoğan ve Riyad Mahrez'in mevcut anlaşmalarının bitmesine 12 ay kaldı, ancak önümüzdeki sezon Etihad Stadyumu'nda kalmaları bekleniyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, sözleşmesi sona erdikten sonra zaten ayrıldı, fakat onların takip etmesi gereken çok sayıda iyi genç yıldız adayı var.

Forvet oyuncusu Liam Delap, geçen yıl 2026'ya kadar onu kulüpte tutan yeni bir sözleşme imzaladı, ancak Southampton’a kiralık olarak gidebilir.

Leeds, Manchester City'nin İngiliz oyuncu Kalvin Phillips'e olan ilgisi üzerine Belçikalı orta saha oyuncusu Romeo Lavia hakkında bilgi aldı.

Bazı kulüpler James McAtee'nin peşinden koşuyor ve o, tecrübe kazanmak için kulüpten ayrılabilir.

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