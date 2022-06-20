Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish, Las Vegas'ta bir havuz partisinde görüntülendi

West Ham United'ın İngiliz milli oyuncusu Declan Rice, Grealish'in ayak izlerini takip etti.

Yakın zamanda Ibiza'daki Beach Club'da takımının Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan Manchester City orta saha oyuncusu Jack Grealish, arkadaşları ve kız arkadaşı Sasha Attwood ile birlikte Las Vegas'ta bir havuz partisinde görüldü.

Grealish'in 'Sin City'deki partisinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Havuz partisi sırasında, Grealish ve sekiz arkadaşı, her biri 3.567 Euro değerinde Rock Angel Rose şişesi içerken görüldü.

Partiden sonra güvenlik ekibinden biri havuzda bikinili bir grup kızdan telefonlarını istedi ve The Sun'a göre dakikalar sonra Las Vegas Strip'teki Encore'daki Grealish ve arkadaşlarının odalarına gittiler.

Bir görgü tanığı İngiliz, "Grealish o kadar çekici ki bikinili bir grup genç kadın onunla tanışma umuduyla ortalıkta dolanıyorlardı, kısa süre sonra süitlerine gittiler" dedi.

Las Vegas'ta kendisine özel bir odada 116 şişe şampanyası 92.993 euroluk VIP paketinin keyfini çıkaran Grealish, Las Vegas'taki gece kulübünde eğlendi.

Rice ile beraber

West Ham United'ın İngiliz milli oyuncusu Declan Rice, Grealish'in ayak izlerini takip etti ve aynı zamanda Las Vegas'ta tatilini geçirmeye karar verdi.

Lauren Fryer ile altı yıldır birlikte olan Rice, 'Sin City' etrafındaki gezintileri sırasında birkaç genç kadınla birlikte fotoğraflandı.

The Sun'a konuşan bir görgü tanığı, "Declan cennetteymiş gibi görünüyordu ama bir beyefendi gibi davrandı" dedi.

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