TFF, Süper Lig'de yabancı sayısını açıkladı

TFF, 2021/22 sezonunda Süper Lig takımlarının sahada en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurabileceğini duyurdu.

TFF, önümüzdeki üç sezonda Süper Lig’de yer alacak takım sayısını ve yeni yabancı kuralını açıkladı.

Yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, takım sayısı kademeli olarak 18’e düşürülecek.

2021/22: 20

2022/23: 19

2023/24: 18

Pandemi nedeniyle ertelenen yabancı kuralı uygulaması, daha önce açıklandığı şekliyle yürürlüğe girecek. Yabancı sayısında gelecek sezon için 8+6 formülüne giden TFF, bu sayıyı da takip eden iki sezon da kademeli olarak aşağıya çekecek.

TFF'ye bildirilebilecek yabancı oyuncu sayıları:

2021/22: 14

2022/23: 12

2023/24: 10

Sahada yer alabilecek yabancı oyuncu sayıları:

2021/22: 8

2022/23: 7

2023/24: 6

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Yerli futbolcuya teşvik

TFF ayrıca, yerli futbolcu oynatan kulüplere ekstra gelir sağlanacağını duyurdu. Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verilecektir.”

“Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin futbolcu uygunluklarının detayları daha sonra ilan edilecektir.”

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