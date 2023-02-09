TFF Başkanı, enkazdan siyahi bir kişinin sağ kurtulduğunu söyledi. Ancak bu kişinin Christian Atsu olup olmadığı henüz belli değil.

Hatayspor'un sol kanat oyuncusu Christian Atsu'nun büyük depremde enkazdan kurtulup kurtulmadığı henüz netlik kazanmadı.

Konuyla ilgili son güncelleme Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den geldi. Büyükekşi, Atsu'nun durumunu Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Sunar ile konuştuğunu ifade etti.

Ne söylendi?

Süper Lig'deki son durumu değerlendirmek için Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükekşi, eski Chelsea ve Newcastle United yıldızı hakkında şunları söyledi:

"Christian Atsu ile ilgili Hatayspor Başkanı ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu, ancak bu kişinin Christian Atsu olup olmadığını bilmediğini söyledi.

"Kesin bir durum yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır."

Volkan Demirel ne demişti?

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, çarşamba günü yaptığı açıklamada Atsu ile ilgili şunları söylemişti:

"Lütfen emin olmadan 'o kurtuldu, bu kurtuldu' diye yazılmasın. İnsanların aileleri var. Umutlar, üzüntüler, acılar artıyor.

"Christian Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.

"Çok zor şeyler yaşadık. İnsanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu.

"İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım."