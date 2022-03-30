TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan istifasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan yürüttüğü görevlerden ayrıldığını duyurdu.

Baykan, 2004-2015 yılları arasında sırasıyla Levent Bıçakçı, Hasan Doğan, Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar ve Yıldırım Demirören yönetimlerinde Amatör ve Profesyonel Kurul Başkanlıklarının yanı sıra Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştü.

1 Haziran 2019 tarihinden bu yana ise, Nihat Özdemir yönetiminde Başkan Vekili olarak görevine yapmaktaydı.

Ne söyledi?

Baykan'ın istifa açıklaması şu şekilde:

"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur."

"Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım."

"Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum."

Tahkim Kurulu kararı bozmuştu

Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta görevden aldığı 13 hakem ve sekiz gözlemci kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Tahkim Kurulu'nda yapılan toplantının ardından, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat, Tugay Kaan Numanoğlu, gözlemciler; Ali Ulusyol, Süleyman Abay, Taner Gizlenci'nin itirazlarının kabulu ve Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2002 tarih ve 2022/7 tarihli kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Söz konusu kakem ve gözlemcilerin sezonun geri kalan bölümünde maçlarda görev alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.