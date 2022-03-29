Tyrone Mings, Manchester United'daki "zayıf halka" olmadığı konusunda ısrar ederek İngiltere'den takım arkadaşı Harry Maguire'ı savunuyor.

Maguire, bu sezon Old Trafford’da performansı nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi ve bazı haberlerde United’dan takım arkadaşlarının onu ilk 11’de istemediği iddia edildi.

Kırmızı Şeytanlar’ın kaptanı, Manchester City'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından baskı altına girerken, Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinden sonra ise taraftarların en çok eleştirdiği isim oldu.

Ancak Tyrone Mings, United’ın stoperine haksızlık yapıldığını belirtiyor.

Ne söylendi?

Mings, The Times'a verdiği demeçte, Maguire’ın övgüyü hak ettiğini şu sözlerle vurguluyor:

”Harry, çok iyi bir oyuncu ve İngiltere Milli Takımı’na da en üst seviyede hizmet ediyor.

“Çok fazla maça çıkıyor ve tabii ki bu oyunun içerisinde sakatlıklar da var.

“Formda olmadığı zamanlarda, oynadığı iyi maçların hatrına biraz kredisi olması gerektiğini düşünüyorum.

“En azından daha iyi geri dönmesi için ona sabır gösterilmesi gerekiyor."

Ekledi: "Çok fazla haber yapılıyor. Çoğu zaman yanlış eleştiriler alıyor, çünkü insanlar takımın çok iyi oynadığını düşünüyor.

“United’ın bu durumunda yalnızca Maguire’ın acımasızca eleştirilmesini anlamıyorum.

"Bir stoper olarak hatalarınız her zaman vurgulanır. Oynadığı bölge çok riskli olduğu için eleştiriler alması normal, fakat biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor.

“Ama bunun Harry'yi etkilediğini düşünmüyorum. O harika bir adam, harika bir karakter, büyük bir lider ve milli takıma yaptığı hizmetler gerçekten inanılmaz.

"Kulüp düzeyinde her ne oluyorsa, İngiltere Milli Takımı’nda her şey kapının ardına bırakılıyor.

“Farklı yüzler, sesler ve haberler yepyeni bir ortama girmeyi gerçekten kolaylaştırıyor.

"Muhtemelen bu yüzden bazı oyuncuları bazen milli takımda oynarken daha farklı görebiliyorsunuz.

“Bu gerçekten tamamen farklı bir dünya. Ona haksızlık yapılıyor, ama bence o çok iyi gidiyor.”

Milli Takım'daki hocası da Maguire'a güveniyor

Gareth Southgate'e, Maguire'ın Ralf Rangnick'in takımındaki güncel formu hakkında düşünceleri soruldu.

İngiltere Milli Takımı’ndaki hocası, 29 yaşındaki oyuncusuna çok inandığı konusunda ısrar ediyor.

Southgate, pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Bizi bir Dünya Kupası yarı finaline ve bir de Avrupa Şampiyonası finaline götürdü.

“Bu yüzden, onun her zaman en yüksek seviyede oynayabileceğinden şüphe yok."

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