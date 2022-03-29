Türkiye’nin sahasında İtalya’ya 3-2 mağlup olduğu özel maçın ardından konuşan İtalyan menajer Roberto Mancini, Galatasaray sorusuna verdiği cevapla heyecan yarattı.

Türkiye’de çok yakın dostları olduğunu belirten İtalyan menajer, Türkiye’yi çok sevdiğini vurguladı.

Mancini, gelecekte ne olacağını bilmediğini ifade ederken Galatasaray sorusuna “Neden olmasın?” Yanıtını verdi.

Ne söylendi?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Roberto Mancini şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi çok seven bir insanım. Burada güzel günler geçirdim.

“Buradaki günlerimde çok yakın dostlar edindim.”

İtalyan hocaya sorulan “Bir gün Galatasaray’a dönebilir mi?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Galatasaray'da çok güzel zaman geçirdim.

“Gelecekte ne olur tabii ki bilmiyorum.

“Ancak, hayat bu neden olmasın?" cevabını verdi.

Mancini’nin Türkiye hakkındaki daha önceki açıklamaları nasıldı?

Roberto Mancini, Türkiye Milli Takımı’ndan övgüyle bahsederken kendi takımı İtalya adına da öz eleştiri de bulunmuştu.

İtalyan menajer, "Eylül ayından bugüne kadar olan maçlara baktığımızda, grubumuzu İsviçre’nin 3-4 puan önünde bitirmemiç gerekirdi.

“Bu sadece futbol ama ben teknik direktör olarak hatalara bakacağım ve nereleri geliştirebiliriz onları düşüneceğim.

"Olanlara mazeret bulmak boşuna... İki yıl içinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekecek ve daha fazla çalışmamız lazım.

“Çalıştıktan sonra neler yapabileceğimize bakacağız.

"Türkiye Milli Takımı’nda oynayan futbolcuları yeterince iyi tanıyorum.

“Her zaman teknik olarak iyi oyunculardan kurulu bir takım olmayı başardılar.

"Onlarla Avrupa Şampiyonası’nda da karşılaştık. Türkiye’de her zaman iyi oyuncular vardır."

EURO 2020’de İtalya’yı Avrupa’nın zirvesine çıkaran Mancini, Dünya Kupası eleme maçında sahasında Kuzey Makedonya’ya 1-0 mağlup olarak Katar biletini alamadı.

Kuzey Makedonya maçının ardından eleştirilerin odağındaki isim olan İtalyan menajer, Milli Takım'daki görevini sürdürecek.

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