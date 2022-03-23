2022'de dünyanın en zengin futbol kulüpleri hangileri?

Deloitte, en yüksek gelir elde eden kulüplerin mali durumlarını analiz eden 2022 Futbol Para Ligi'ni Mart 2022'de yayınladı.

En son bulgular, tümü Avrupa merkezli ilk 20 kulübün ortalama 409 milyon € gelir elde ettiğini ve bu rakamların 2019-20'de marjinal bir artış olduğunu gösterdi.

Rapora göre, Para Ligi'ndeki kulüpler, korona virüs pandemisi nedeniyle 2 milyar Euro'dan fazlasından oldu. Taraftarların tribünlerdeki eksikliği bu durumda etkiliydi.

Dünyanın en zengin kulübü hangisi?

Deloitte sıralamasına göre, Barcelona 2021'de dünyanın en zengin futbol kulübü seçildi, ancak Manchester City, 644.9 milyon € gelir elde ederek 2022'de zirveye yükseldi.

Çokça duyurulan finansal zorluklar nedeniyle Barcelona, Real Madrid ve Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'in arkasında dördüncü sıraya düştü.

İlk 20'de 11 Premier Lig takımı var. Paris Saint-Germain Fransa'dan tek temsilci. Alman ve İtalyan futbolu ise iki katılımcı ile listede yer alıyor.

Toplam geliri (yayın, maç günü ve reklam) ile ilk 20 sıralamayı aşağıda görebilirsiniz.

Deloitte 2022 Futbol Para Ligi sıralaması: Dünyanın en zengin 20 futbol kulübü

1- Manchester City 644.9 milyon € 2- Real Madrid 640.7 milyon € 3- Bayern Münih 611.4 milyon € 4- Barcelona 582.1 milyon € 5- Manchester United 558.0 milyon € 6- PSG 556.2 milyon € 7- Liverpool 550.4 milyon € 8- Chelsea 493.1 milyon € 9- Juventus 433.5 milyon € 10- Tottenham 406.2 milyon € 11- Arsenal 366.5 milyon € 12- Borussia Dortmund 337.6 milyon € 13- Atletico Madrid 332.8 milyon € 14- Inter 330.9 milyon € 15- Leicester Cİty 255.5 milyon € 16- West Ham United 221.5 milyon € 17- Wolverhampton Wanderers 219.2 milyon € 18- Everton 218.1 milyon € 19- Zenit 212.0 milyon € 20- Aston Villa 207.3 milyon €

En zengin 10 futbol kulübüne Chelsea, Manchester United ve Liverpool dahil olmak üzere beş Premier Lig takımı hakim. Arsenal sıralamada 11. sırada yer alıyor. Leicester ise şu anda West Ham United, Wolves ve Everton'ın hemen üzerinde 15. sırada bulunuyor.

İlk 20'nin geri kalanı Borussia Dortmund, Inter, Atletico Madrid, Zenit ve diğer büyük Avrupalı takımlar tarafından tamamlanıyor.

Manchester City'nin yükselişi dramatik, çünkü geçen seneye göre beş sıra üste sıçradılar. Barcelona ters köşede kalmış en büyük kulüp.

021 yazında Lionel Messi'den ayrılmaya zorlanmadan önce 1,2 milyar Euro borç açıkladılar. Katalonya'da kulübü yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.

İlk 20'nin dışında ve ilk 30'un içinde, Leeds United, Southampton ve Newcastle United şeklinde üç Premier Lig takımı daha var. Roma, Atalanta, Napoli, Lazio ve AC Milan, hepsi Serie A'dan olmak üzere sıralamada İngiliz kulüğlerini takip ediyor.