Chelsea menajeri Thomas Tuchel, forvetin kayıtsız formuna rağmen Romelu Lukaku'dan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Lukaku, geçen yaz Inter'den Stamford Bridge'e döndü, ancak beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Tuchel, Belçikalı forvetin en üst seviyeye çıkmaya çok yakın olduğunu düşünüyor ve şu sıralar formsuz olan yıldızına inancını yitirmiyor.

Ne söylendi?

Alman menajer, Sky Sports News'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

”Onunla çalışmak benim için bir gurur. Onun için de gurur olmalı. Sanırım, o da bu şekilde düşünüyor.

"Biz böyle hissediyoruz, işlerin kişiselleştiğini düşünmüyorum. Olayları doğru anlamalıyız ve ben kesinlikle böyle hissediyorum.

“Bir oyuncudan takım için en iyisini alamazsak, tabii ki oyuncu için hayal kırıklığına uğramamız çok normal.

“Lukaku veya bir başka oyuncum için bu şekilde hissetmek istemiyorum.

"Bazı oyuncular asla vazgeçmez ve asla pes etmez. Bence Romelu da kesinlikle bu karakterde bir futbolcu."

Tuchel, salı günü gazetecilere verdiği demeçte şunları ekledi:

"Tek ihtiyacı olan bir kıvılcım. Kai Havertz’in oynadığı dakikalar göz önüne alındığında, Romelu Crystal Palace'a karşı ilk 11'de başlayabilirdi.

"Ancak bir sakatlık döneminden sonra maçlar için uygun durumda değildi. Gerçek olan bu.

“Romelu, Real Madrid'e ve Crystal Palace'a karşı bir gol atmalıydı.

"Ancak, oynarsa onun gibi bir oyuncuya her zaman ihtiyacımız var.”

Büyük resim

Lukaku, 2021 yazında Serie A'daki muhteşem sezonunun ardından kulübe yeniden katıldığında Chelsea'nin en önemli yıldızlarından birisi olması bekleniyordu.

Ancak o, elinden gelenin en iyisini yapmaktan çok uzaktı.

Bu sezon, 20 Premier Lig maçında sadece beş gol atarken geçtiğimiz sezon Inter ile harika bir sezonu geride bırakmıştı.

Belçikalı ayrıca, İtalyan televizyonuna verdiği bir röportajda Tuchel'in taktiklerini herkesin önünde sorgulamıştı.

Yeniden Inter’e dönmek istediğini söyleyen Lukaku, tartışmalı demeçlerde bulunmuştu.

Son haberler, Belçikalı yıldızla eski kulübü Inter ve PSG’nin ilgilendiğini öne sürüyor ve Chelsea’nin, fayda alamadığı oyuncuyu satmaya sıcak baktığı aktarılıyor.

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