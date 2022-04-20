Barcelona menajeri Xavi, İspanya Süper Kupası’nın Suudi Arabistan'da oynanmasına yönelik rolünü ortaya çıkaran ses kaydının ardından Gerard Pique'nin, "insanların ağzında sakız olmayı sevdiğini" söyledi.

İspanyol yayın kuruluşu El Confidencial, 2019'daki anlaşmayı tartışırken İspanyol Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales ile 24 milyon euro'luk bir komisyon için müzakere eden Pique'nin ses kaydını yayımladı.

Savunma oyuncusunun spor eğlence şirketi Kosmos, Orta Doğu'ya Süper Kupa’nın götürülmesinin arkasındaydı ve Suudi Arabistan ile altı yıllık sözleşmenin bir sonucu olarak turnuva başına 4 milyon euro alacak.

Pique ne dedi?

İspanyol stoper ayrıca, Rubiales'i Tokyo'daki 2020 Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer almak isterken yeni bir ses kaydında İspanya U21 menajeri Luis de la Fuente ile bir görüşme ayarlamaya çalıştığı da duyuldu.

Rubiales, hafta ortası düzenlediği basın toplantısında herhangi bir yanlış yapmadığını iddia ederken Pique, Süper Kupa finansmanı konusundaki konuşmalarının ardından Twitch'te kendini savundu.

"Yaptığımız her şey yasal, çıkar çatışmasındaki rolümü ifşa edeceğim, yüzümü göstermek istiyorum çünkü saklayacak bir şeyim yok.

“Kosmos'ta yaptıklarımızdan gurur duyuyorum.

“Asıl haber olması gereken şey, yasa dışı olarak sızdırılan ses kaydıdır. İçerisindeki bilgi değildir.”

Xavi ağırlığını koydu

İspanyol menajer, Pique'nin kariyeri boyunca "yakıt" olarak kullandığı tartışmalar nedeniyle aldığı ekstra reklamın tadını çıkaracağına inanıyor.

Barcelona patronu gazetecilere, Real Sociedad ile La Liga karşılaşması öncesinde verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Güler yüzlü birisi ve insanların ağzında sakız olmayı seviyor. Ben daha diplomatik birisiyim.

“Onu tanıyorum. Odaklanmasaydı uyarırdım, ama bu tür konular ona yakıt oluyor. Bu onun için bir adrenalin kaynağı. Kelimenin tam anlamıyla uyuşturucu gibi.

"Pique'nin Twitch’teki açıklamaları beni rahatsız etmedi, eğer elinden gelenin en iyisini yapmazsa ya da kurallara uymazsa bu beni rahatsız ederdi.

“Pique’yi tanıyorum. Onu nasıl yöneteceğimi biliyorum ve onun da buna ihtiyacı var. Rekabet etmek için iyi gidiyor, bu teşvik ona iyi geliyor.”

Xavi'ye ayrıca Pique ve Rubiales'in suçlu olup olmadığı sorulduğunda, "Bu çok zor, benim fikrim hiçbir şeyi değiştirmiyor. İşin içinde iki kişi var. Rubiales'i iyi tanıyorum, asil bir adam.

"Dürüstlüğüne güveniyorum. Kendini açıklamalı, Pique de öyle.

"Sanırım büyük çoğunluğun iyiliğini düşündüler. Bunu düşünmek istiyorum. Etik mi, değil mi? Her türlü görüş var” dedi.

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