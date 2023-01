Bir dönem La Liga'ya damga vuran Arda Turan, teknik direktörlük kariyeri öncesinde gideceği yolu iyi biliyor.

Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızı Arda Turan, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'yı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Futbolculuk döneminde İspanyol menajer ile çalışmayı istediğini ve bunu kendisine söylediğini ifade eden eski millî futbolcu; aynı zamanda Atletico Madrid'in efsanevi La Liga şampiyonluğundan Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası zaferine; Neymar'dan eski hocası Luis Enrique'ye birçok konuya değindi.

Arda Turan neler söyledi?

Socrates Youtube kanalında Mehmet Demirkol'un Galaxy Rehberi programına konuk olan Arda, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in kendisini davet edip plaketle ödüllendirmesiyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Atleti'nin bana sürprizi enteresandı. Sevilmek çok güzel bir şey. Biz, Atletico Madrid'i tekrardan Barcelona ve Real Madrid'in arasına sokmuştuk. Onlara karşı kafa tutmak büyük bir başarıydı. Gittiğim maçta Correa, topu hakeme fırlattı. 'Eyvah' dedim. (Gülüyor) Yine bana denk geldi. Bu arada, Atleti'de oynarken krampon fırlattığım hakemi yıllar sonra gördüm. Birbirimize sarıldık."

2013-2014 sezonunda Atletico Madrid'in şampiyonluğunda önemli bir katkıya sahip olan Arda, Barcelona ile oynanan şampiyonluk maçına dair şunları söyledi:

"Bir hafta önce 1-1 biten Malaga maçından sonra ağlamıştım. Başka ağlayanlar da olmuştu. Gol atsaydık şampiyonduk ancak atamadık. Eve ağlayarak gittim. Barcelona deplasmanında puan alabileceğimizi düşünmemiştim.

"Simeone sadece kazanmaktan bahsetti, hiç beraberlikten bahsetmedi. Büyük bir zafer elde ettik. Hayatımda, azınlığın çoğunluğa karşı kazandığı en büyük başarılardan biri. Tarihte kazanılmış en zor şampiyonluk olabilir."

Atleti'nin eski yıldızı, o dönemde Barcelona'yı çok iyi tanıdıklarını söylerken şampiyonluk maçıyla ilgili taktiksel detayları da verdi:

"Barcelona'ya karşı çok fazla oynadığımız için onları ezberlemiştik. Savunma çizgisini çok doğru yere kuruyorduk. Messi ve Iniesta'nın attığı ara paslarını engelledik. Blokların arasına kimseyi sokmadık. Sadece kenarlardan gelebiliyorlardı. Zaten kenar ortalarını tercih etmiyorlardı. Hiçbir Barça oyuncusuna hamle yapmadık. Çünkü hamle yapınca çalım atabiliyorlardı. O maçın sırrı da buydu. Barcelona taraftarına cesaretimizi gösterdik."

Arda Turan'dan kısa kısa

2022 Dünya Kupası ve Messi & Ronaldo kıyaslaması:

"Leo'nun kazanmasını çok istiyordum. Çünkü o, tarihin en iyisi. Ronaldo da çok skorer oyuncu, ancak Ronaldo'nun oynadığı takımda maça her zaman hükmedemeyebilirsiniz. Fakat Messi elindeyse her zaman maçlara hükmedebilirsin. Bu yüzden 'Messi en iyisi' diyordum ve takım arkadaşı olduktan sonra da buna ikna oldum. Messi çok cana yakındır. Bir isteğiniz olduğunda her zaman yardıma koşar. Messi anlatılamaz. Bambaşka bir şey."

Neymar:

"Neymar çok yetenekli bir oyuncu. Bire birde herkesi çalımlar. Ancak oyunu her zaman doğru oynadığını düşünmüyorum. 'Winner' bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak oyunu biraz daha doğru oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kendisini sahanın gerisinde daha çok yoruyor. Neymar'ın Dünya Kupası'nı kazanmasını da çok istiyorum. Futbolu çok sever, her zaman oynamak ister."

Çalıştığı en iyi teknik direktör:

"Fatih Terim, Luis Enrique ve Diego Simeone çok enteresan hocalar. Farkları var. Fatih hoca ön tarafta çok etkilidir. Hücum hattındaki kurguyu değiştirme yeteneği çok enteresandır. Bu konuda, bugüne kadar çalıştığım hocalar arasında en enteresanıdır.

"Simeone, takım mağlupken sistemle çok fazla oynar. Orada bazen hataları olabilir.

"Luis Enrique'nin ise konsantrasyonunu çok beğenirim. Ayrıca muhteşem bir hocadır. Çok dürüsttür. Hiç arkadan konuşmaz ve kadroyu, antrenman performansına göre belirler. Teknik direktör olduğumda, onun antrenmanlarından çok şey alacağım.

Çalışmak istediği teknik direktör:

"Pep Guardiola ile çalışmak isterdim. Bunu kendisine de söyledim. İlkay Gündoğan'a söyleyip Pep'i ziyarete gitmeyi düşünüyorum. "