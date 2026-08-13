Tek forvet: Alvarez, Atletico Madrid antrenmanında ne yaptı?

Atletico Madrid'de işlerin yolunda gittiği görülüyor. Arjantinli forvet Julian Alvarez, teknik direktörü Diego Simeone yönetimindeki ikinci antrenman seansını tamamladı. Seans, kondisyon antrenörü Luis Pinedo öncülüğünde yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı.

Birçok basın raporu, Alvarez'in mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'ya geçmek için yoğun baskı yaptığına, buna karşın Atletico Madrid'in oyuncunun hizmetlerine tutunduğuna işaret etti.

Alvarez, Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında hayalini gerçekleştirmek için Atletico Madrid'den ayrılma isteğini dile getirmiş, bu durum kulüp yöneticilerinin öfkesini alevlendirmiş ve ayrılmasına izin vermemekte ısrar etmelerine yol açmıştı.

Alvarez, dün çarşamba günü Dünya Kupası izninin ardından dönüşünün ardından Simeone yönetimindeki ilk antrenmanını yaptı. Arjantinli forvet konumunu ve ayrılma isteğini anlattı, ancak teknik direktörü kararın kulüp yönetimine ait olduğunda ısrar etti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Arjantinli oyuncunun perşembe günkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla dikkat çekici bir ciddiyetle etkileşim içinde göründüğünü belirtti. Bunun sezon boyunca öne çıkan bir özellik olduğu, mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda ise şimdi daha da belirgin hale geldiği ifade edildi.

Bu antrenman seansında Alvarez, Simeone'nin elindeki tek forvetti. Bunun nedeni, Atletico Madrid kadrosundaki diğer forvet Alexander Sörloth'un kas yaralanması nedeniyle yokluğuydu.

Simeone'nin hücum hattı için Lookman, Arnau Ortiz, Baena ve Kang-in Lee gibi başka seçenekleri de vardı; hepsi de ileri uçta oynayabilecek durumda.

Norveçli oyuncunun yanı sıra Matteo Ruggeri de kulübün onayıyla antrenmanlara katılmadı. Zira İtalyan oyuncu şu anda 18 milyon avro ve buna ek olarak 6 milyon avro bonus karşılığında Aston Villa'ya transfer işlemlerini tamamlıyor.