Tedesco'dan İtalyan basınına samimi itiraflar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda kariyeri, Fenerbahçe’deki süreci ve geleceğe dair planları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli takımın başında olmaktan memnun olduğunu vurgulayan Tedesco, ilerleyen yıllarda İtalya’da teknik direktörlük yapma ihtimalini de açıkça dile getirdi. Genç teknik adam, şu an için tüm odağının Fenerbahçe’de olduğunu belirtti.

Kariyerinde bir gün İtalya’da takım çalıştırıp çalıştırmayacağı sorulan Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Fenerbahçe’de çok iyiyim ama gelecekte İtalya’da teknik direktörlük yapacağımdan eminim. Birçok kişi bana ‘Domenico, ne yapmaya gidiyorsun?’ diyor ama İtalyan futbolu içimde.”

İtalya’nın Calabria bölgesinde doğduğunu hatırlatan Tedesco, çocukluk yıllarında sokak futbolu oynadıklarını ve bugün İtalya Milli Takımı’nın yıldızlarından olan Domenico Berardi ile aynı turnuvalarda yer aldığını anlattı.

Guendouzi övgüsü

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Fransız orta saha Matteo Guendouzi hakkında da konuşan Tedesco, oyuncusunun zekâsına ve futbola bakışına dikkat çekti.

“Bence o doğru bir adam. Bakışlarından zeki olduğu belli. Antrenmanda taktikle ilgili sorular soruyor. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz.”

Nkunku transferi zor görünüyor

Adı Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tedesco, Ocak ayı transfer döneminin zorluklarına değindi.

“Christopher’a büyük saygı duyuyorum. Leipzig’te birlikte Almanya Kupası’nı kazandık. Ancak ocak ayı farklıdır. Her şey sizin kontrolünüzde olmaz. Şu anda Türkiye’ye gelmesi pek olası görünmüyor.”

Tedesco, yıldız savunmacı Milan Skriniar’ın yeniden İtalya’ya dönme ihtimaliyle ilgili soruya ise net bir yanıt verdi:

“Böyle bir şey konuşulmuyor. Onu bırakmıyorum. Hem saha içinde hem saha dışında çok önemli. Her zaman oynamak istiyor.”

İtalya Milli Takımı açıklaması

Luciano Spalletti’nin ayrılığının ardından adının İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için geçmesiyle ilgili de konuşan Tedesco, bu ilginin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Yeni teknik direktör olarak Gennaro Gattuso’nun seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

En zor dönem Schalke ayrılığı

Kariyerindeki en zor anı da paylaşan Tedesco, Schalke 04’ten ayrıldığı dönemin kendisi için çok duygusal olduğunu ifade etti.

“Taraftarlarla çok yakın bir ilişkimiz vardı. Ayrılık benim için kolay olmadı.”

Ailesinin Almanya’da yaşadığını belirten Tedesco, İtalya’yı her zaman evi olarak gördüğünü vurguladı. Serie A’yı yakından takip ettiğini söyleyen genç teknik adam, Massimiliano Allegri ile hâlâ mesajlaştığını da sözlerine ekledi.