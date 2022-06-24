Oyuncu, mahkeme kararının ardından şimdilik özgürlüğüne kavuştu.

Manchester United'ın tecavüz ve saldırı suçlamalarıyla yargılanan forveti Mason Greenwood için mahkeme tarafından karar verildi.

Genç futbolcu, kefaletle serbest bırakıldı ve şimdilik gözetim altından çıktı.

Nisan ayında, 20 yaşındaki oyuncunun kefaletinin uzatılması istenmişti.

Greenwood, 30 Ocak'ta eski sevgilisine yönelik cinsel saldırı iddiaları ve ölüm tehditleri sebebiyle polis tarafından tutuklandı.

Oyuncu, o tarihten bu yana polis soruşturması altında bulunuyor.

Mason Greenwood hakkında polis açıklaması

Greater Manchester Polis sözcüsünden yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün (23 Haziran 2022 Perşembe) yapılan bir duruşmanın ardından, 30 Ocak 2022 Pazar günü tecavüz, saldırı ve ölümle tehdit etme şüphesiyle tutuklanan 20 yaşındaki bir adam kefaletle serbest bırakıldı.

"Kefalet incelemelerinin sonucu, soruşturmaların ilerlemesini etkilemediğinden, Greater Manchester Polisi, şüpheliye başka bir işlem yapılmadan serbest bırakılana kadar bu davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaktır."

Tutuklanmasının ardından üç gece polis nezaretinde kalan Greenwood, Premier Lig tarafından süresiz olarak futboldan uzaklaştırıldı.

United'da kadro dışı olmaya devam edecek

Kırmızı Şeytanlar, nisan ayında yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

"Mason'ın durumunda herhangi bir değişiklik olmadı.

“Ocak ayında kadrodan çıkarıldıktan hemen sonra profilini kulüp uygulamasından kaldırdık.

"Bunu yapmamızın nedeni, Mason'u takım tahminleri gibi etkileşimli uygulamalarından kaldırmaktı.

"Ancak, şu anda takımın bir parçası olmasa da bir Manchester United oyuncusu olarak kaldığı için profili web sitesinden hiçbir zaman kaldırılmadı ve yasal süreç devam ediyor."

Greenwood, Old Trafford'da cezalı olmasının yanı sıra, Nike'ın kendisiyle olan tüm ticari ortaklıklarını iptal etmesiyle de yüzleşti.

Bundan sonraki süreçte ne olacağı hem United hem de Premier Lig yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.

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