Tamam: Juventus, Saint-Germain'in forvetiyle transferi bitirdi

Juventus, yaz transfer döneminin en dikkat çeken transferlerinden birini sonuçlandırdı. Uzun ve pek çok kez çıkmaza giren, birden fazla kez suya düşmenin eşiğine gelen görüşmelerin ardından, Paris Saint-Germain'in forvetlerinden biri için nihai anlaşmaya varıldı.

"Sky Sport Italia" kanalının aktardığına göre Juventus, Fransız oyuncu Randal Kolo Muani'yi satın alma yükümlülüğü bulunan kiralık statüsünde kadrosuna katmak için 38 milyon euro ödeyecek. Ayrıca 12 milyon euroya varan bonuslarla birlikte transferin toplam bedeli 50 milyon euroyu bulabilir.

Fransız kaynaklar daha önce transferin fiilen tamamlandığını, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek ve İtalyan kulübüyle sözleşmesini resmen imzalamak üzere 48 saat içinde yola çıkacağını belirtmişti.

Tüm taraflar, anlaşmanın sezon sonunda satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık transferi kapsadığını doğruladı. Ancak "Sky Sport Italia", bu maddenin yalnızca Juventus'un gelecek sezon Avrupa kupalarından birine katılmayı başarması hâlinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Daha önce ortaya konan şart ise yalnızca UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla sınırlıydı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, transferin temel bedelinin kiralama ve satın almayı kapsayacak şekilde 38 milyon euro olduğunu, buna ek olarak 12 milyon euroya varan ek teşviklerin bulunduğunu belirtti.

Kolo Muani'nin, yıllık 5,5 milyon euro maaşa ek olarak performansa bağlı 1,5 milyon euro bonus içeren beş yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kendi cephesinde transfer uzmanı Fabrizio Romano, transferin bedelinin 43 milyon euroyu aştığını belirtmekle yetinirken, gazeteci Alfredo Pedullà toplam bedelin 50 milyon euroyu bulabileceğini doğruladı ve bonusların bir bölümünün gerçekleştirilmesi güç şartlar içerdiğini açıkladı.

Paris Saint-Germain, Kolo Muani'yi 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ancak Fransız forvet beklentileri karşılamayı başaramadı; 2025 yılında altı aylığına Juventus'a kiralandı, ardından geçen sezonu Tottenham Hotspur'da geçirdi.

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