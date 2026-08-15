Talebinde ısrarcı: Manchester City, Barcelona'yı üçüncü kez şoke etti

Barcelona ile Manchester City arasında Rodri'nin transferine ilişkin görüşmeler devam ederken, İngiliz kulübü, İspanyol orta saha oyuncusuyla anlaşmak için Blaugrana'nın sunduğu üçüncü teklifi de reddetti. Fransız"Radio Monte Carlo" kanalının aktardığına göre City, 80 milyon euroluk mali talebinde ısrarcı.

İki kulüp arasındaki görüşmeler, Rodri'nin Real Madrid'in önünde Barcelona'yı tercih ettiği hedefi haline getirmesinin ardından bir haftadan fazla süre önce başlamıştı.

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Manchester City başlangıçta Rodri'nin sözleşmesini yenilemeyi düşünüyordu, ancak sonunda oyuncunun isteğine saygı göstermeye karar verdi; aynı zamanda ayrılığını kolaylaştırmayacağının da altını çizdi. İngiliz kulübü, 80 milyon euroluk bir fiyat belirledi ve onu daha düşük bir meblağa satma fikrini reddetti.

Barcelona, yaklaşık 50 milyon euro değerinde ilk teklifiyle hamlelerine başladı, ancak bu teklif Manchester City tarafından hızla reddedildi.

Katalan kulübü ikinci teklifini yaklaşık 70 milyon euroya yükseltti, fakat Manchester City bunu da reddederek mali karşılığın taleplerinden hâlâ uzak olduğunu değerlendirdi.

Birinci ve ikinci tekliflerin reddedilmesine rağmen Barcelona, transferi bitirme umuduyla üçüncü bir teklifle geri döndü, ancak Fransız kanalına göre Manchester City bunu da yeniden reddetti.

Karar artık, Atlético Madrid forveti Julián Álvarez'e ilişkin görüşmeler gibi karmaşık görünen bu transferi tamamlamak isterse Manchester City'nin talep ettiği 80 milyon euroya daha fazla yaklaşması gereken La Liga şampiyonunun elinde.