YORUM | Tek problemi Vitor Pereira zannedilen Fenerbahçe yine kazanamadı

Galatasaray deplasmanının ardından çıktığı dört deplasman maçını da kazanamayan ve bu maçlarda üç puan toplayabilen Fenerbahçe, geçen sezon şampiyonluğu kaybetmesine neden olan Sivasspor karşısında yine kazanamadı ve haftayı bir puanla kapadı.

Sezona üçte üçle giren ancak Kadıköy'de oynanan Sivasspor karşılaşmasında Altay Bayındır'ın hatası sonrasında bu sezon kalesinde ilk kez gol gören ve ilk puan kaybını yaşayan sarı-lacivertli takımın bu maçtaki puan kaybında yine bir kaleci hatası belirleyici oldu.

Pedro Henrique'nin bir hayli uzak mesafeden kullandığı frikikte golü önleyemeyen Berke Özer kontrat uzatması halinde yakın gelecekte Altay Bayındır'ı kesebilir mi soruların yanıt aradığı şu günlerde bu olasılığın pek kolay olmadığını gösterdi.

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından çıkılan beş karşılaşmada da topa sahip olma oranı yüzde 60'ın üzerinde olan Fenerbahçe, bu oranda rakibine yüzde 52 ile yine üstünlük kurmayı başarsa da bu sezon dördüncü kez yüzde 75'in altına düşen pas isabeti yüzdesi çok sayıda top kaybını ve Sivasspor'un geçiş hücumlarını beraberinde getirdi.

Geçen sezonun uzağında kalındı

Geçtiğimiz sezonun 23. haftası geride kaldığında 48 puanı bulunan ve zirvenin üç ortağından biri olan Fenerbahçe her sezon yaşanan bu değişim ve dönüşümle bu sezon da mutlu sonun çok uzağında kaldı. Önümüzdeki sezon takımın başında yer alacak teknik direktörü hala belirsiz olan Fenerbahçe, içinde bulunduğumuz transfer döneminde atacağı adımları kime danışarak yapacak şu an için kimse bilmiyor gibi görünüyor.

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Trabzonspor'un eksik maçını kazanması halinde henüz kışın ortasında 17 puan geriye düşecek olan Fenerbahçeli taraftarlar artık hayal kırıklığına uğramıyor çünkü takım artık destekçilerine sonradan kırılacak da olsa hayal bile kurduramıyor.

Pereira gitti dertler bitmedi

Medyadaki birçok efsane Fenerbahçeli yorumcu her fırsatta takımın kötü gidişindeki temel sebebin Vitor Pereira olduğu yönünde görüş bildirse de Portekizli hocanın ayrılmasından sonra toplanabilecek 18 puanın sadece dokuzu toplanabildi.

Ligde geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamlayan Konyaspor ile geçen sezon bir alt ligde oynayan Adana Demirspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe'de yönetim bir an önce şapkayı önüne koyarak hatalarını sorgulamazsa, önümüzdeki sezon da bundan önceki üç sezondan çok da farklı olmaz gibi görünüyor.