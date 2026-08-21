Frenkie de Jong, Camp Nou’daki ortaya çıkışı sırasında kendi taraftarlarından yalnızca alkış değil, çok sayıda ıslık da aldı. Bunu İspanyol gazetesi Mundo Deportivo haber verdi.

Taraftarların tepkisinin, özellikle Hollandalı futbolcunun sakatlığıyla ve sonrasındaki tedavi sürecine yaklaşımıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. De Jong, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda Hollanda Milli Takımı formasıyla yaşadığı süreçte bir bağ sakatlığı geçirmişti ve bunun gerçek boyutu ancak daha sonra ortaya çıktı.

De Jong suçlamaları reddetti ve gazetecilere yüklendi

Asıl öfkeye ise, 29 yaşındaki oyuncunun sakatlığı için ameliyatı ısrarla reddettiği ve bunun yerine konservatif bir tedavi yöntemini tercih ettiği yönündeki haberler neden oldu. Ancak De Jong bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve özellikle İspanyol gazeteci Gerard Romero’nun haberlerini eleştirdi.

"Doğru olmayan birçok şey söylendiğini görüyorum." Her şeyi, "mümkün olan en kısa sürede ve iyi durumda geri dönmek için" yaptığını net bir şekilde ifade etti.

Sakatlığı nedeniyle de Jong’un FC Barcelona’dan muhtemelen birkaç ay daha uzak kalması bekleniyor. Buna karşın Katalan ekibi, merkez orta sahaya önemli bir takviye yaptı: Rodri, kısa süre önce teknik direktör Hansi Flick’in takımına katıldı; taze bir dünya şampiyonu ve şu anda muhtemelen dünyanın en iyi orta saha oyuncusu.

Barcelona, İspanyol oyuncunun transferini kısa süre önce resmen açıkladı ve bunun için Manchester City’ye 76,5 milyon euro ödeyecek. Rodri, 2030’a kadar sözleşme imzaladı.