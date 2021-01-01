Szalai Fenerbahçe'deki idolünü açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai, kendisini hangi eski Fenerbahçeli oyuncuya benzetiyor?

Fenerbahçe'nin devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apollon Limassol'den transfer ettiği Attila Szalai, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Transfer edildiği günden beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Szalai, Trabzonspor maçında sol bekte gösterdiği performansla da beğenileri toplamıştı.

Szalai neler söyledi?

Attila Szalai her zaman sahada savaşan bir futbolcu olmaya çalıştığını vurguladı.

"Benim aklımda, mantalitemde her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum. Maçın her saniyesinde, sonuna kadar savaşmak mantalitemde var. Taraftarlarımızın bunu böyle görmüş ve fark etmiş olması beni çok mutlu ediyor. Ben de sürekli olarak kendimi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya gayret göstereceğim.

Trabzonspor galibiyeti

Macar stoper, ligde son olarak oynadıkları Trabzonspor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Trabzonspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İyi bir sonuç elde ettiğimiz için çok mutluyum. Takım olarak iyi maç çıkardık."

"Fenerbahçe'ye geldiğim için gururluyum"

Genç oyuncu Fenerbahçe'ye transferinin ülkesinde de olumlu karşılandığı açıkladı.

"Kariyerimde işler iyi gittikten sonra Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşti. Bundan dolayı çok gururluyum. Fenerbahçe'ye transferim ülkemde de iyi bir reaksiyon almama sebep oldu.

Ülkemde herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor, transferimden dolayı çok gururluyum. Herkes Fenerbahçe'nin büyük geleneklere sahip olduğunu iyi biliyor. Tabii burada olmak harika bir şey benim için. Ülkemdeki insanlardan hem güzel mesajlar hem de güzel geri dönüşler aldım"

"Kenimi Lugano'ya benzetiyorum"

Attila Szalai, Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Uruguaylı Diego Lugano ile benzer özellikler taşıdıklarını ifade etti.

"Lugano, oynadığı dönemde taraftarlarca takımın en popüler oyuncularından biri haline dönüştü. Mantalitesi, saha içinde koymuş olduğu aksiyon ve göstermiş olduğu performanstan dolayı ben de kendimi Lugano'ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu.

Lugano'ya benzetilmek benim için çok güzel bir iltifat. Taraftarların benzetmesi beni çok memnun ediyor ama benim kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Bunu biliyorum ve bu noktada çalışıyorum."

Szalai'den Mesut için övgü dolu sözler

Sarı-lacivertlilerin genç stoperi, Mesut Özil gibi oyunculara sahip olmanın önemine değindi.

"Takım içerisinde Mesut gibi oyunculara sahip olmak çok önemli. Soyunma odasında böyle kaliteli oyuncuların olduğunu görmek de çok güzel. Onlarla oynamak, saha içinde savaşmak ve beraber Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökmek gerçekten harika bir şey.

Tabii ki Mesut Özil gibi oyuncularla oynuyor olmak sizin kariyeriniz için de fayda sağlıyor. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz. Onlar size çok fazla yardım ediyorlar. Diğer genç oyuncular adına da konuşabilirim. Onlar bize bu anlamda çok yardımcı oluyor. Hepsinin bizlerin gelişmesine bu noktada yardımı dokunuyor."

"Şampiyonluk yolunda savaşacağız"

Attila Szalai, şampiyonluk yolunda kendilerini öne geçirecek olgunun savaşmak olduğunu söyledi.

"Trabzonspor maçında herkes çok iyi bir performans gösterdi. Hepimiz birbirimiz için mücadele ettik. Şu anda takımda çok iyi bir hava var. Trabzonspor maçındaki galibiyet bizim için çok önemli oldu. Birlikte verdiğimiz mücadeleyi bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor.

"Antalyaspor maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Üç puanı almak için her şeyimizi vereceğiz. Önemli olan bu. Maç maç devam etmemiz ve sonuçlara böyle gitmemiz gerekiyor. Büyük bir hedefimiz var. Şu anda takım içinde pozitif bir atmosfer var, aile ortamı var. Bu da ileriye gitmek adına önemli bir nokta.

Trabzonspor maçında beraber savaştık ve bizi ileriye götüren nokta şampiyonluk yolunda bu olacak. Şampiyonluk yolunda bizi ileriye götüren beraber savaşmak olacak. Fenerbahçe olarak uyumlu, birbirine güvenen ve bağlı bir takımız.

Buraya geldiğim ilk gün bu güçlü bağları ve aile ortamını fark ettim, ben de bu ailenin bir parçası oldum. Hocamız Erol Bulut ve tüm teknik ekibimiz hepimizin gelişimi ve takımımızın iyi sonuçlar alması adına gereken her şeyi yapıyorlar"

"Taraftarlarımız için savaşıyoruz"

Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai, sarı-lacivertli taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti.

"Takımıma gol yollarında da yardımcı olmayı istiyorum. Ben bir defans oyuncusuyum, öncelikli hedefim defansa yardım etmek ve defansif görevimi yapmak. Takımı bu anlamda kompakt tutmak. Geriden oyunu iyi kurabilmek ve orta saha ile forvetteki oyunculara gol atma konusunda yardım etmek. Benim için önemli olan bunlar.

Tabii futbol bu bir takım sporu. Elbette ki ben de gol atmak, asist yapmak istiyorum ve bu konuda en iyisini sergileyeceğim."

Attila Szalai, sözlerini sarı - lacivertli renklere gönül veren taraftarlarla ile ilgili düşünceleriyle tamamladı:

"Taraftarların benimle ilgili iltifatlarını duyduğum için çok mutluyum. Taraftarlardan her konuda güzel geri dönüşler alıyorum ve bundan çok memnunum. Gerçekten harika bir taraftara sahibiz, arkamızda olduklarını her zaman hissediyoruz ve onlar için savaşıyoruz. Ben de aynı şekilde çok sıkı çalışarak bunları karşılıksız bırakmamak istiyorum."