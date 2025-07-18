Suudiler'den Real Madrid'in yıldızına 350 milyon euroluk rekor bonservis

Suudi Arabistan, Real Madrid’in kanattaki yıldızı Vinicius için 350 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın geleceği belirsizliğini korurken, Suudi Arabistan cephesinden gelen rekor teklif haberleri Santiago Bernabeu'da dengeleri sarsabilir. TalkSPORT’un haberine göre, Orta Doğu temsilcileri 24 yaşındaki futbolcu için tam 350 milyon euroyu gözden çıkardı.

Vinicius Junior’ın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027’de sona erecek. Ancak tarafların yeni bir sözleşme konusunda çıkmaza girdiği iddia ediliyor.

Bu durum, oyuncunun Madrid’deki geleceğine dair soru işaretlerini artırmış durumda. Daha önce yıldız futbolcunun uzun süre Madrid'de kalması bekleniyordu ancak yaz bitmeden yaşanabilecek bir ayrılık artık olasılık dışı değil.

Suudi Arabistan fırsat kolluyor

Suudi kulüpleri daha önce Vinicius’la ciddi şekilde ilgilenmiş, ancak oyuncunun yeni sözleşmeye imza atmasıyla bu ilgilerini geri çekmişti. Şimdi ise, sözleşme belirsizliği nedeniyle yeniden harekete geçmeye hazırlar. TalkSPORT’un Sport kaynaklı haberine göre, Suudiler Vinicius için 350 milyon euroluk teklifin yanı sıra oyuncuya da astronomik bir maaş paketi sunmayı planlıyor. Üstelik daha önce Brezilyalı yıldızın Orta Doğu'da oynamaya sıcak baktığına dair iddialar da bu süreci hızlandırabilir.

Real Madrid cephesinde asıl mesele Vinicius ile Kylian Mbappe’nin aynı anda sahada olup olamayacağına dair şüpheler.

Kulüp içinde Fransız yıldızın etrafında bir yapı kurma eğilimi ağır basarken, bu da Vinicius’un önceliğini kaybetmesine neden olabilir. Madrid yönetimi daha önce sadece oyuncunun 1 milyar euroyu bulan serbest kalma bedelini ödeyen bir kulübün onu alabileceğini açıklamıştı. Ancak şu anki gelişmeler, bu katı tutumun değişebileceğine işaret ediyor.

Rekor transfer mümkün mü?

Eğer Real Madrid, Suudi teklifini kabul ederse bu transfer futbol tarihinin en pahalı satışı olacak. Mevcut rekor, Neymar'ın 2017’de PSG’ye 222 milyon euroya transferi. Vinicius’un 350 milyon euroya Orta Doğu’ya gitmesi halinde bu rakam büyük farkla geride kalacak.

Madrid yönetimi ise bu teklife nasıl yanıt verecek henüz bilinmiyor. Ancak yaz transfer döneminin sonuna kadar bu konunun futbol gündemini meşgul etmesi bekleniyor.