Suudi Arabistan, ülkeden ayrılmak isteyen Karim Benzema’nın Avrupa’ya dönüşünü engellemek istiyor

Suudi Arabistan’dan ayrılmaya karar veren Karim Benzema’nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Real Madrid formasıyla başarıdan başarıya koştuğu Avrupa kariyerini noktaladıktan sonra Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımına transfer olan Karim Benzema’nın takımdan ayrılma çabası sürerken, Suudi yetkililer Fransız golcünün takımdan ayrılsa bile ligde kalmasını arzuluyor.

Benzema’nın ligden ayrılmasının ligin prestiji için çok bir izlenim bırakacağını düşünen yetkililer, bu nedenle efsane golcüyü ne pahasına olursa olsun Suudi Arabistan’da tutmak istiyor.

Hararetli toplantı

Suudi Arabistan’a transfer olmasının ardından bir İslam ülkesinde yaşayacağı için mutlu olduğunu belirten Benzema, bu sezon 20 resmi karşılaşmaya 12 gol ve beş asist sığdırmıştı. Geçen sezon şampiyona olan Al Ittihad’ın Benzema takviyesine rağmen ligde yedinci sıraya kadar düşmesi üzerine tepkiler Benzema’nın üzerinde yoğunlaşırken, golcü oyuncu da isyan bayrağını çekti.

Benzema'nın geçen yılın sonundan bu yana birçok antrenmanı kaçırdığı ve kış tatilinin ardından yapılan kamp antrenmanına da gelmediği bildirildi. AFP’de yer alan haberde Benzema, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Marcelo Gallardo arasında 19 Kasım tarihinde hararetli bir toplantı gerçekleşti.

Bu toplantıda yoğun baskıdan bunaldığını ifade eden Benzema Avrupa’ya dönme talebini dile getirirken, Fransız basınından L'Equipe gazetesine göre Suudi yetkililer Benzema’yı kesinlikle ligde tutmak istiyor.