Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki Al-Faysal: Ronaldo'yu Suudi Ligi'nde görmeyi çok isterim

Portekizli efsanenin bir sonraki adresi henüz bilinmiyor ancak Suudi Arabistan bu transfer için oldukça istekli görünüyor.

Suudi Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faysal, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra an itibarıyla boşta olan Portekizli oyuncunun bu ülkede oynamaya sıcak baktığı yönündeki iddiaları masaya yatıran spor bakanı Al-Faysal, transfere yeşil ışık yaktı.

Al-Faysal ne söyledi?

"Ronaldo'nun Suudi Ligi'nde oynamasını çok isterim ve her şeyin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Eğer buraya gelirse Suudi Arabistan'daki spor ekosistemine büyük katkı sağlayacak ve genç oyunculara ilham verecek. Çok sayıda çocuk için bir rol model ve büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmak gerekiyor"

Daha önce Orta Doğu'ya transfer olma ihtimalinin pek de yüksek olmadığını açıklayan Ronaldo, İngiltere'de olmaktan mutluluk duyduğunu söylemişti.

Bu açıklamayı Manchester United'ın oyuncusu olarak yapan Ronaldo'nun kulüpsüz bir durumdayken gelecek teklife ne cevap vereceği ise büyük bir olasılıkla Dünya Kupası'nın ardından netleşecek.