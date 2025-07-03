Suudi Arabistan Ligi'nde 2025 yazının ilk büyük transferi gerçekleşmek üzere

Suudi kulübü, Kean ve David transferlerinden sonuç alamayınca rotayı Atalanta'nın İtalyan golcüsüne çevirdi.

Al-Qadsiah, yaz transfer döneminde Avrupa'dan yıldız bir forvet transfer etme hedefinden vazgeçmiyor. Moise Kean ve Jonathan David için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Suudi kulübü, şimdi de Atalanta forması giyen Mateo Retegui'yi kadrosuna katmak için resmi teklif hazırlığında.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Al-Qadsiah, Retegui için Atalanta'ya bu hafta perşembe günü resmi teklif sunacak. Geçen yaz transfer edilen 25 yaşındaki forvetin kulüp içindeki değerlemesi 50 ila 60 milyon euro arasında. La Dea'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Al-Qadsiah’ın ilk hedefi, Haziran sonunda teklif götürdüğü ancak son anda anlaşmanın gerçekleşmediği Moise Kean olmuştu.

Fiorentina forması giyen İtalyan golcünün sözleşmesinde yer alan 52 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan kulüp, oyuncunun Suudi Arabistan’a gitmek istememesi nedeniyle transferi gerçekleştiremedi. Oyuncunun, 15 ila 20 milyon euro arasında bir yıllık maaş teklifine rağmen bu hamleyi reddettiği belirtiliyor.

Atalanta'da parladı

Suudi kulübü, Kean'den sonra bu kez de serbest oyuncu statüsündeki Jonathan David'e yöneldi. Ancak Kanadalı forvetin Juventus ile anlaşma aşamasına gelmesi, Al-Qadsiah'ı bu plandan da vazgeçirdi. David’in Torino ekibiyle sağlık kontrollerinden geçmeye hazırlandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Atalanta'da 34 resmi maçta görev yapan Mateo Retegui, 16 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. İtalyan milli oyuncunun bu yaz EURO 2024’te de forma giymesi, taliplerinin artmasına neden oldu. Şimdi gözler, Atalanta’nın Suudi kulübün teklifine nasıl bir yanıt vereceğinde.