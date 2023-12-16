Suudi Arabistan Futbol Ligi Başkanı Michael Emenalo Kylian Mbappe’yi istediklerini resmen açıkladı

Sezon sonunda PSG’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe’nin yeni adresi Suudi Arabistan olabilir.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeye yanaşmayan ve birçok büyük takım tarafından yakından takip edilen Kylian Mbappe’nin geleceğine ilişkin bir açıklama da Suudi Arabistan’dan geldi. Suudi Arabistan Futbol Ligi Başkanı Michael Emenalo, Fransız futbolcuyu Suudi Arabistan Ligi’nde görmeyi arzuladıklarını ifade etti ve transfere açık kapı bıraktı.

Emenalo ne söyledi?

Mbappe ile görüşmeye açık olduklarını ifade eden Emenalo, “Kylian ile görüşmek isteriz ama ne yapmak istediğini şu an için bilmiyoruz. Bizim pozisyonumuzun çok net olduğunu düşünüyorum. Mbappe gibi büyük oyuncular Suudi Arabistan’da futbol oynamak isterlerse nerede olduğumuzu biliyorlar. Mbappe’nin şimdi ya da gelecekte inşa etmekte olduğumuz şeyin bir parçası olma ihtimali ya da bu yönde bir ilgisi varsa bunu gözardı edemeyiz. O çok sevdiğimiz bir oyuncu” dedi.

Yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle PSG’nin yaz kampı öncesinde kadro dışı bırakılan ancak sonrasında yeniden kadroya dönen Mbappe, kısa süre içerisinde teknik direktör Luis Enrique’nin vazgeçilmezi olmuştu. Bu sezon PSG formasıyla çıktığı 20 karşılaşmaya 18 gol sığdıran 24 yaşındaki yıldızın 2024-2025 sezonunda Real Madrid forması giymesi bekleniyor.