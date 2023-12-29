Suudi Arabistan’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde İstiklal Marşı krizi çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla Suudi Arabistan’da oynatılacak olan Süper Kupa maçı öncesinde dev bir kriz çıktı.

Türk futbolu bugün Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının heyecanıyla uyanırken, karşılaşma öncesi adeta kriz çıktı. Suudi yetkililer Mustafa Kemal Atatürk’ün, “'Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü içeren pankarta onay vermezken, Fenerbahçe cephesi bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Galatasaray Genel Sekreteri Erkan Yazgan ise İstiklal Marşı’na izin verilmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk tshirtü istenmiyor

Öte yandan Suudi yetkililerin karşılaşma öncesinde Mustafa Kemal Atatürk tshirtü giyilmesini de istemediği kaydedilirken, kısa bir süre içerisinde hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı yetkililerin de yer alacağı bir acil durum toplantısının yapılması bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Arap yetkililerin geri adım atmaması halinde iki takımın da sahaya çıkmama ihtimali bulunurken, hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin U19 takımlarının da Riyad’da bulunması maçın bu iki altyapı takımı arasında oynanma ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Toplantı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp başkanları, maça ilişkin toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından maça çıkma kararı aldılar. Ancak az önce, Galatasaray takımı otele geri döndü. Sarı-kırmızılı takımın Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ile ısınmaya çıkmak istediği ancak yetkililerin bunu reddettiği öğrenilirken, Galatasaray cephesi bu şartlarda şu an için maça çıkmama kararı aldı.