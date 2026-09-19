Sürpriz: Tuchel, Chelsea'yi Cristiano Ronaldo'dan mahrum bıraktı

Chelsea'nin eski sahibi Todd Boehly, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile, oyuncunun Suudi kulübü Al Nassr'a transfer olmadan önce, Manchester United'daki ikinci döneminde anlaşmaya çalıştı.

"The Athletic" sitesinin haberine göre, Boehly o dönemde Portekiz'de futbolcu menajeri Jorge Mendes ile görüştü ve Ronaldo ile anlaşma ihtimaline büyük ilgi duyarak bu görüşmeden ayrıldı.

Ronaldo o dönemde Manchester United'daki ikinci döneminde mutsuzdu, ancak o sıralarda Chelsea'nin teknik direktörü olan Thomas Tuchel, Portekizli forvetin kadroya katılması yönünde herhangi bir transfere şiddetle karşı olduğunu birçok kez açıkça belirtti.

Boehly'nin Matthijs de Ligt, Raphinha, Frenkie de Jong ve Presnel Kimpembe'den herhangi biriyle anlaşma sağlayamamasının ardından Tuchel ile gerilimler arttı.

Raheem Sterling konusunda ise daha büyük bir uzlaşma vardı; Boehly, Manchester City'den transferi için görüşmeleri bizzat yürüttü ve anlaşmanın değeri 47,5 milyon sterlini buldu.

Boehly, geçen şubat ayında bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kendi transfer stratejisinin yeterince bilimsel olmadığını itiraf etti.

Boehly şunları söyledi: "Kendimi yaz boyunca geçici spor direktörü koltuğunda, bir futbolcuyu iyi yapan şeyin ne olduğunu bilmeden buldum. Ama şunu biliyordum ki, Manchester City Marc Cucurella'yı istiyorsa, ben de onu isterim. İşler bu kadar basitti."

Todd Boehly, Chelsea'nin geçici spor direktörlüğü görevinden ocak 2023'te ayrıldı.

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