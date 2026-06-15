Sürpriz... Real Madrid, Barcelona'nın kasasını dolduruyor

Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın kasasını 1,35 milyon avroya varan bir meblağla doldurmaya hazırlanıyor.

Bunun nedeni, La Masia Akademisi mezunu olan bek oyuncusu Marc Cucurella'dır. Real Madrid, Cucurella ile 2032 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Cucurella'nın Katalan kulübünün altyapısında 6 yıl geçirdiğini ve şimdi Barça'nın Real Madrid'e transferinin bir kısmını alacağını bildirdi.

FIFA'nın "dayanışma mekanizması" hükümlerine göre, Barça, oyuncunun yetiştirilme hakları karşılığında bir miktar para almaya hak kazanıyor. Herhangi bir transfer bedelinin %5'i, 12 ile 23 yaşları arasında oyuncunun yetiştirilmesine katkıda bulunan tüm kulüplere orantılı olarak dağıtılıyor.

Bu mekanizmaya göre, kulüpler 12 ile 15 yaş arasındaki her eğitim yılı için transfer bedelinin %0,25'ini alırken, 16 ile 23 yaş arasındaki dönem için bu oran yıllık %0,5'e yükseliyor.

Bu kurallara göre, Barcelona'nın Cocorela'nın Real Madrid'e transferinden 1,35 milyon euro alması bekleniyor.

Bu tutar, nihai transfer bedelinin 55 milyon euro olduğu varsayıldığında, toplam transfer bedelinin %2,5'ine denk geliyor.

Sözleşmede belirtilen değişkenler ve primler gerçekleşirse, Katalan kulübünün kasasına girecek tutar artabilir.