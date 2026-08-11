Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, İspanyol Fabian Ruiz'i 2026 Ballon d'Or ödülüne uzanacak isimlerin başına yerleştirerek büyük çaplı bir sürprize imza attı. Enrique bu değerlendirmesini, orta saha oyuncusunun kulübü ve ülke milli takımıyla birlikte en büyük kupaların kazanıldığı olağanüstü bir sezonda elde ettiği istisnai kazanımlara dayandırdı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Luis Enrique, 2026 UEFA Süper Kupası'nın başlamasına saatler kala Paris Saint-Germain antrenmanında, Fabian'ın Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Uluslar Ligi zaferlerini bir araya getirmesinin ardından ödüle rakip olmak için son derece güçlü bir şansa sahip olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam kararlı bir şekilde şunları söyledi: "Fabi Dünya Kupası'nı, iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nı, üst üste iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı... Ballon d'Or! Kesinlikle Ballon d'Or!"

Destek Luis Enrique ile sınırlı kalmadı; Paris Saint-Germain'in kaptanı Marquinhos da takım arkadaşının ödüle rakip olmayı hak ettiğine olan inancını dile getirerek şöyle konuştu: "Eksik olan tek şey Ballon d'Or, hepsi bu." Bu sözlerle, Ruiz'in aslında kupalarla dolu bir geçmişe sahip olduğuna ve yalnızca dünya futbolundaki en büyük bireysel zafere ulaşmasının eksik kaldığına işaret etti.

Fabian Ruiz, son dönemde istisnai bir geçmişe sahip; Paris Saint-Germain ve İspanya milli takımının başarılarında önemli bir rol oynadı. Fransız kulübüyle Fransa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Interkontinental Kupası ve Fransa Süper Kupası'nın yanı sıra UEFA Süper Kupası'nı da kazandı; Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının da etkili unsurlarından biriydi.

Fabian'ı büyükler arasına yerleştiren olağanüstü bir sezon

Ruiz, son yıllarda gelecek vaat eden bir orta saha oyuncusundan dünya sahnesinde mevkisinin en öne çıkan futbolcularından birine dönüştükten sonra, adını Ballon d'Or kazananları listesine yazdırmak için tarihi bir fırsata sahip.

Ballon d'Or yarışı yalnızca Ruiz ile sınırlı değil; rakipler listesinde çok sayıda birinci sınıf yıldız yer alıyor. Bunların başında Fransız Kylian Mbappé, İngiliz Harry Kane, İspanyol Lamine Yamal, Fransız Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Norveçli Erling Haaland geliyor.

Kvaratshelia, kara at

Buna karşılık, Gürcü Khvicha Kvaratshelia, Dünya Kupası'nda oynamamasına rağmen Paris Saint-Germain'in üst üste ikinci sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında kilit bir rol oynadıktan sonra, yarışın hesaplarını alt üst edebilecek en öne çıkan adaylardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kvaratshelia, Avrupa turnuvasında dikkat çekici rakamlar ortaya koydu; 16 maçta 10 gol atıp 6 gole de asist yaptı. Ayrıca eleme turlarında 6 gol ve 4 asistle 10 gole doğrudan katkı sağladı ve raporda yer alan verilere göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Buna rağmen Ballon d'Or yarışı tüm olasılıklara açık kalmaya devam ediyor; özellikle Dünya Kupası'nı kazanmanın önemli bir etken olduğu, ancak yalnızca Dünya Kupası turnuvasındaki en iyi oyuncuya değil, tüm sezon boyunca en iyi oyuncuya gitmesi gereken ödülü garanti etmediği vurgulanıyor.