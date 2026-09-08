"France Football" dergisi, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ile iş birliği içinde, futbol dünyasının en önemli ve en değerli ödülü sayılan 2026 Ballon d'Or "Altın Top" ödülüne aday resmi listesini açıklamaya bugün, salı günü başladı. Bu açıklama, hem takım hem de bireysel düzeyde oyunun yıldızları arasında çetin bir rekabetin yaşandığı olağanüstü bir sezonun ardından geldi.

Nihai listenin açıklanması, oyuncuların kulüpleri ve milli takımlarıyla gösterdikleri performansların aylarca izlenip değerlendirilmesinin ardından geliyor; zira ödül, oyuncuların geride bıraktıkları sezonda sundukları performansa dayanıyor; ister kazanılan kupalar açısından olsun, ister bireysel rakamlar açısından, ister sahadaki teknik etki açısından.

Geçen sezon, gerek büyük Avrupa liglerindeki yerel şampiyonalar düzeyinde, gerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, gerekse 2026 Dünya Kupası'nda birçok öne çıkan olaya sahne oldu; bu da çok sayıda yıldızın parladığı ve dikkat çeken performanslar sunduğu bir ortamda bu yılki Altın Top yarışını son yılların en heyecanlı yarışlarından biri haline getirdi.

Ödülün hesapları, bu prestijli ödüle aday isimleri sırasıyla açıklamaya başladı; isimleri yayımlandıkça size aktaracağız.

Açıklamaların başlangıcı kadınlar kategorisinde en iyi kulüp ödülü ile geldi. Ödül, ilk adayın La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona kulübü olduğunu açıkladı; onunla birlikte Şampiyonlar Ligi ikincisi Bayern Münih, İngiliz Manchester City ve Fransız Lyon yarışıyor.

Şimdi de erkeklerde en iyi takım ödülünün açıklanma vakti geldi. Başlangıç, Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi ikincisi Arsenal ile; onunla birlikte Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Norveçli Bodo/Glimt, Brezilyalı Flamengo ve Fransız Paris Saint-Germain yarışıyor.

Kadın takımları için dünyanın en iyi teknik direktörü kategorisinde ise şu isimler yarışıyor: Jonatan Giraldez "Lyon", Andree Jeglertz "Manchester City", Nils Nielsen "Japonya Milli Takımı", Pere Romeu "Barcelona", Elena Sadiku "Celtic/BK Häcken".

İspanyollar, erkek takımları için dünyanın en iyi teknik direktörü kategorisinde adaylıklara hâkim oldu; Mikel Arteta "Arsenal", Luis de la Fuente "İspanya Milli Takımı", Unai Emery "Aston Villa", Luis Enrique "Paris Saint-Germain" beşlisinin yanı sıra Belçikalı Vincent Kompany "Bayern Münih".

Öte yandan Alman Hansi Flick, İspanyol Pep Guardiola, Arjantinli Diego Simeone ve Lionel Scaloni gibi büyük isimler listede yer almadı.



2026 dünyanın en iyi kadın kalecisi ödülüne aday olanların listesi ise Alman Ann-Katrin Berger, İspanyol Cata Coll, İngiliz Hannah Hampton, Brezilyalı Lorena ve Japon Ayaka Yamashita'yı kapsadı.

Dünyanın en iyi kalecisi ödülü (Lev Yashin Ödülü) listesinde ise İspanyol Joan Garcia, Faslı Yassine Bounou, Belçikalı Thibaut Courtois, Arjantinli Emiliano Martinez, İsviçreli Gregor Kobel, Senegalli Edouard Mendy, İspanyol David Raya ve yurttaşı Unai Simon, Yeşil Burun kalecisi Vozinha ve Rus Safonov yer aldı.

Altın Top ödülü her yıl, dünyanın farklı ülkelerini temsil eden spor gazetecilerinden oluşan bir jürinin oylamasına dayanılarak dünyanın en iyi oyuncusuna veriliyor; kazanan, başta bireysel ve takım performansı, sportmenlik ve sezon boyunca seviyedeki istikrar olmak üzere birçok kritere göre seçiliyor.

Altın Top ödül töreninin, ödülün tarihinde ilk kez, 26 Ekim 2026 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi bekleniyor; törende Altın Top'un sahibi açıklanacak, ayrıca en iyi kaleci için "Yashin" ödülü ve en iyi genç oyuncu için "Kopa" ödülü gibi diğer bireysel ödüllerin sahipleri ile en iyi teknik direktör, en iyi kulüp ve bir dizi diğer ödülün kazananları da açıklanacak.

Altın Top, her yıl büyük bir küresel ilgi görüyor; dünyanın en iyi oyuncusunu taçlandırmanın en öne çıkan ölçütü olarak, geniş bir taraftar ve medya takibi altında, özellikle futbolun önde gelen yıldızları arasında bireysel düzeydeki en değerli ödülü kazanma rekabeti kızıştıkça.

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