"France Football" dergisi, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ile iş birliği içinde, bugün salı günü, futbol dünyasının en önemli ve en değerli bireysel ödülü kabul edilen 2026 Altın Top "Ballon d'Or" ödülünün adayları için resmi listeyi açıkladı. Açıklama, oyunun yıldızları arasında hem takım hem de bireysel düzeyde şiddetli bir rekabete sahne olan olağanüstü bir sezonun ardından geldi.

Nihai listenin açıklanması, oyuncuların kulüpleri ve milli takımlarıyla gösterdikleri performansın aylarca takip edilmesi ve değerlendirilmesinin ardından geldi. Zira ödül, oyuncuların geride kalan sezon boyunca ortaya koyduklarına, gerek kazanılan kupalar, gerek bireysel istatistikler, gerekse sahadaki teknik etki açısından dayanmaktadır.

Geçen sezon, gerek büyük Avrupa liglerindeki yerel şampiyonalar, gerek UEFA Şampiyonlar Ligi, ayrıca 2026 Dünya Kupası düzeyinde birçok dikkat çekici olaya sahne oldu. Bu da çok sayıda yıldızın parlaması ve göz alıcı performanslar sergilemesiyle birlikte, bu yılki Altın Top yarışını son yılların en heyecan verici yarışlarından biri haline getirdi.

Ödül hesapları, prestijli ödülün 30 adayının isimlerini peş peşe açıklamaya başladı ve isimleri yayımlanır yayımlanmaz sizlere aktaracağız.

Açıklamanın başlangıcı kadınlar kategorisinde en iyi kulüp ödülü ile geldi. Ödül, ilk adayı olarak Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona kulübünü açıkladı. Onunla birlikte Şampiyonlar Ligi ikincisi Bayern Münih, İngiliz Manchester City ve Fransız Lyon rekabet ediyor.

Altın Top ödülü her yıl dünyanın en iyi oyuncusuna, dünyanın çeşitli ülkelerini temsil eden spor gazetecilerinden oluşan bir jürinin oylamasına dayanarak verilir. Kazanan, başlıcaları bireysel ve takım performansı, sportmenlik ve sezon boyunca performanstaki istikrar olan çeşitli kriterlere göre seçilir.

Altın Top ödül töreninin, ödül tarihinde ilk kez, 26 Ekim 2026 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi bekleniyor. Törende Altın Top kazananı açıklanacak, bunun yanı sıra en iyi kaleci için "Yashin" ödülü ve en iyi genç oyuncu için "Kopa" ödülü gibi diğer bireysel ödüllerin kazananları, ayrıca en iyi teknik direktör, en iyi kulüp ve bir dizi başka ödülün sahipleri de açıklanacak.

Altın Top, dünyanın en iyi oyuncusunu taçlandırmanın en belirgin ölçütü olarak her yıl büyük bir küresel ilgi görüyor. Özellikle futbolun en önde gelen yıldızları arasında bireysel düzeyde en değerli ödülü kazanma rekabetinin kızışmasıyla birlikte, geniş bir taraftar ve medya takibi eşliğinde ilgi topluyor.